நீட் தேர்வு - பிரதமர் இரக்கம் காட்டலாம்: சுப்பிரமணியன் சுவாமி கருத்து

புதுடில்லி: கொரோனா பரவல் சூழ்நிலையில், நீட், ஜேஇஇ தேர்வுகளை நடத்துவது பெரிய நகரங்களில் வசிக்கும் பணக்கார குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே சாதகமாக அமையும் எனவும், இது குறித்து பிரதமர் இரக்கம் காட்டலாம் என்றும் பாஜ., மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.



நாடு முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் சூழலில் செப்டம்பர் மாதத்தில் நீட், ஜேஇஇ தேர்வுகள் நடத்தப்படும் என மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் திட்டவட்டமாக அறிவித்தது. அதன்படி, கடந்த வாரம் ஜேஇஇ தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் வெளியிடப்பட்டது. ஆனாலும், தேர்வுகளை ரத்து செய்ய வேண்டும் என மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் தரப்பில் கோரிக்கை எழுந்து வருகிறது. பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும் தேர்வுகளை ரத்து செய்யுமாறு மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது. இந்நிலையில், இன்று (ஆக.,26) நீட் தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட்டும் வெளியானது.





இது தொடர்பாக பாஜ., மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளதாவது: இந்த சூழ்நிலையில் நீட், ஜேஇஇ தேர்வுகளை நடத்துவது பெரிய நகரங்களில் வசிக்கும் பணக்கார குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே சாதகமாக அமையும் என்பதை அரசு உணர்ந்து கொள்ளவில்லையா? கடந்த 5 மாதங்கள் ஏழை, நடுத்தர வர்க்க குழந்தைகளுக்கு இணையதள வசதியோ, நூலகங்களுக்கு சென்று படிக்கும் வசதியோ இல்லை. பிரதமர் இரக்கம் காட்டலாம். இவ்வாறு அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.



Does government realise holding NEET /JEE exams at this juncture favours the children of rich parents in major cities? In the last 5 months the poor and lower middle class children have had no access to internet or ability to go to libraries or collective study. PM can empathise!