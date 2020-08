பேஸ்புக் விளம்பரத்தில் பாஜ., முதலிடம்

புதுடில்லி: இந்தியாவில் கடந்த 18 மாதங்களாக பேஸ்புக்கில் அதிகளவு விளம்பரம் செய்ததில் பாஜ., உள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது. இந்த காலக்கட்டத்தில் அக்கட்சி விளம்பரத்திற்காக ரூ.4.61 கோடி செலவு செய்துள்ளது.



கடந்த 2019ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் முதல் ஆக., 24ம் தேதி வரையிலான காலக்கட்டத்தில் பேஸ்புக்கில் ‛சமூகப் பிரச்சினைகள், தேர்தல்கள் மற்றும் அரசியல்' என்ற விளம்பரப் பிரிவில் விளம்பரம் செய்தது தொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட புள்ளிவிவரங்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. அதில், மிகப்பெரிய விளம்பரதாரராக பாஜ., உள்ளது. இந்த காலக்கட்டத்தில் மட்டும் அக்கட்சி விளம்பரத்திற்காக ரூ.4.61 கோடி செலவு செய்துள்ளது. இரண்டாவது இடத்தில் காங்கிரஸ் (ரூ.1.84 கோடி), மூன்றாவது இடத்தில் ஆம்ஆத்மி (ரூ.69 லட்சம்) கட்சிகள் உள்ளன.







இந்த பிரிவில், அதிகம் செலவு செய்தவர்கள் பட்டியலில் முதல் 10 இடங்களில், பாஜ.,வுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள இதர நான்கு விளம்பரதாரர்கள் உள்ளனர். ‛மை பர்ஸ்ட் ஓட் பார் மோடி' (My First Vote for Modi) என்னும் பக்கம் ரூ.1.39 கோடிக்கும், 'பாரத் கே மான் கி பாத்' (Bharat Ke Mann Ki Baat) என்னும் பக்கம் ரூ.2.24 கோடிக்கும், ‛நேஷன் வித் நமோ' (Nation With Namo) ரூ.1.28 கோடிக்கும் விளம்பரம் செய்துள்ளன. இந்த மூன்று வலைப்பக்கங்களும் பாஜ.,வின் தேசிய தலைமையகத்தின் முகவரியை கொண்டுள்ளதாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், பாஜ.,வுடன் நேரடியாக தொடர்புடையவை என்று எந்த இடத்திலும் குறிப்பிடவில்லை.







செக்யூரிட்டி அண்டு இன்டலிஜன்ஸ் சர்வீசஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளரும், முன்னாள் பாஜ., எம்.பி.,யுமான ஆர்.கே.சின்ஹாவின் சமூக வலைதளப் பக்கம், ரூ.0.65 கோடி செலவிட்டுள்ளது. பாஜ.,வின் விளம்பர செலவையும் (4.61 கோடி) சேர்த்து பாஜ., தொடர்புடைய இந்த பக்கங்களின் விளம்பர செலவுகளையும் கூட்டும்பட்சத்தில், மொத்த விளம்பர செலவு ரூ .10.17 கோடியாகும். இது, இந்த பிரிவில், முதல் 10 பேர் செலவு செய்ததில் (ரூ.15.81 கோடி) 64 சதவீதமாக உள்ளது. முதல் 10 இடங்களில் உள்ள மற்ற விளம்பரதாரர்களில், செய்தித்தளமான டெய்லிஹண்ட் (ரூ.1 கோடிக்கும் மேல்), இ-காமர்ஸ் தளமான பிளிப்கார்ட் (ரூ.86.43 லட்சம்) போன்ற நிறுவனங்களும் உள்ளன.

Advertisement