புதுடில்லி: பிரபல மல்யுத்த வீராங்கனை வினேஷ் போகத்திற்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.



அரியானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் வினேஷ் போகத்,27 ஆசியப் போட்டிகளில் இந்தியாவுக்காக தங்கம் வென்றார்.

சமீபத்தில் மத்திய அரசினால் வழங்கப்படும் ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா விருதிற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். கடந்த சனிக்கிழமை டில்லி செல்ல திட்டமிட்டிருந்தார். இந்நிலையில்தான் அவருக்கு நடந்த சோதனையில் கொரோனா அறிகுறி இருந்துள்ளது.

இது தொடர்பாக அவரது டுவிட்டரில் பதவிவேற்றியிருப்பதாவது: ' வியாழனன்று எனக்கு நடந்த சோதனையில் கொரோனா தொற்று இருந்துள்ளது. தற்போது வீட்டில் என்னை தனிமைப்படுத்திக்கொண்டேன். நாளை எனது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு சோதனை நடைபெற உள்ளது. என்னுடன் தொடர்பிலிருந்த நண்பகள், தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இவ்வாறு அவர் பதிவேற்றியுள்ளார்.



I have tested positive for COVID-19 in a test taken yesterday. I am currently showing no symptoms but have isolated myself. All my family members are also isolating. I would request everyone who has come in contact with me recently to get tested. Stay safe everyone! Thank you 🙏