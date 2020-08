கொரோனா பரவல் கடவுளின் செயலா?: சுப்ரமணியன் சுவாமி கேள்வி

புதுடில்லி: கொரோனா பரவல் கடவுளின் செயல் என குறிப்பிட்ட மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் கருத்து குறித்து பாஜ., மூத்த தலைவர் சுப்ரமணியன் சுவாமி கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.



மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், கடந்த ஆக.,27ல் நடைபெற்ற 41-வது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் பேசுகையில், ‛கொரோனா (கோவிட்-19) பரவலால் இந்திய பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டது. இது கடவுளின் செயல்,' என்று குறிப்பிட்டார். மேலும், ‛இது நாட்டின் பொருளாதாரத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்வாகிவிட்டது. இந்த ஆண்டு மிகவும் அசாதாரண சூழல் ஏற்பட்டுவிட்டது. இதனால் மாநிலங்களுக்கு ஏற்படும் ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டை தற்போதைய சூழலில் அளிக்க முடியாது. இதை நிவர்த்தி செய்ய மாநிலங்களுக்கு 2 வாய்ப்புகள் தரப்படும்,' எனவும் கூறியிருந்தார். இதற்கு காங்., எம்பி., ராகுல் விமர்சனம் செய்திருந்தார்.



இந்நிலையில், பாஜ., மூத்த தலைவர் சுப்ரமணியன் சுவாமி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருப்பதாவது: கோவிட்-19 கடவுளின் செயல் என்று மத்திய நிதி அமைச்சர் குறிப்பிட்டதாக எனக்குக் கிடைத்த நம்பகமான தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது தொடர்பாக விரைவிலேயே வீடியோ வெளியிட உள்ளேன். நாட்டின் ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (ஜிடிபி) சரிவானது 2015ம் ஆண்டில் இருந்தே நிகழ்ந்துள்ளது. 2015ல் ஜிடிபி 8 சதவீதமாக இருந்தது. 2020ம் ஆண்டு முதல் காலாண்டில் இது 3.1 சதவீதமாக சரிந்துள்ளது. இது கொரோனா பரவலுக்கு முந்தைய நிலவரமாகும். இதுவும் கடவுளின் செயலா?. இவ்வாறு அவர் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.



I am reliably informed that FM N. Sitharaman told a meeting that COVID-19 is an act God!! I will post the video soon. Was the decline in annual growth rate in GDP from 8 % in FY 15 to (1st Qtr 2020) 3.1 % pre-C0VID, also an act of God ?