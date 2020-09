அரசு டாக்டர்களுக்கு சலுகை: உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: மலை கிராமங்கள் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் சேவை மனப்பான்மையுடன் பணியாற்றும் டாக்டர்களுக்கு, மருத்துவ மேற்படிப்பில், தமிழக அரசு சிறப்பு சலுகை வழங்கி வருகிறது. இதற்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.









இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம், மருத்துவ உயர்படிப்பில், அரசு மருத்துவ மாணவர்களுக்கு மாநில அரசுகள் இட ஒதுக்கீடு வழங்கலாம். இட ஒதுக்கீடு வழங்குவதற்கோ அல்லது ரத்து செய்வதற்கோ இந்திய மருத்துவ கவுன்சிலுக்கு அதிகாரம் இல்லை. முதுநிலை மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கையில் இட ஒதுக்கீடு அளிக்கும் சட்டத்தை மாநில அரசுகள் இயற்ற முடியும் என தெரிவித்துள்ளது.

