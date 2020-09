பிரணாப் மறைவு: அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் இரங்கல்

புதுடில்லி: முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜி நேற்று முன்தினம் காலமானார். நேற்று அவது உடல் அரசு மரியாதையுடன் தகனம் செய்யப்பட்டது.பிரணாப் மறைவுக்கு அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.







இது தொடர்பாக டிரம்ப் டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ள இரங்கல் செய்தி, இந்திய முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரணாப் மறைவு குறித்த செய்தி அறிந்து வேதனை அடைந்தேன். ஒரு சிறந்த தலைவரை இழந்து வாடும் பிரணாப் குடும்பத்தினருக்கும், இந்திய மக்களுக்கும் எனது ஆழந்த இரங்கலை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இவ்வாறு அவர் பதிவேற்றியுள்ளார்.





I was saddened to learn of the passing of India's former President, Pranab Mukherjee. I send my condolences to his family and the people of India as they grieve the loss of a great leader.