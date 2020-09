ஆக்கிரமிப்பு சீனாவுக்கு பதிலடி; 4 கி.மீ., உள்ளே புகுந்தது இந்திய ராணுவம்!

லடாக்: கடந்த 1962ல் நடந்த போரின் போது, கிழக்கு லடாக்கில் எதார்த்த கட்டுப்பாட்டு எல்லைக்கு அருகே, ரெக்கின் கணவாய் பகுதியை சீனாவிடம் இந்தியா இழந்தது. அதன் பின் அப்பகுதிகள் இந்தியாவின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை. இந்நிலையில் தற்போது இந்தியப் படைகள் ரெக்கின் கணவாய்ப் பகுதிகளைக் கைப்பற்றியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.





Mission PoK/Aksai Chin starts with the later one. Approx 3.5 Kms (Reqin) taken back today in Ladakh. First step towards Akhand Bharat. 🇮🇳





சீனர்கள் ஆக்கிரமித்துள்ள ரெக்கின் கணவாய் பகுதியில், சீனர்கள் முகாம் அமைத்துள்ளனர். ரெக்கின் பகுதிக்கு அருகே, ஸ்பாங்கூரிலும் சீனர்களுக்கு இரு முகாம்கள் உள்ளன. மேலும் சீனர்கள் ரெக்கினுக்கு அருகில் ஒரு மின்னணு கண்காணிப்பு கோபுரத்தையும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டியிருந்தனர். இந்நிலையில் சீனர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்திவந்த ரெக்கின் கணவாய்ப் பகுதியில், 4 கி.மீ., தூரத்துக்கு இந்தியப் படைகள் முன்னேறி உள்ளதாகவும் அப்பகுதிகளைக் கைப்பற்றியுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.





Reqin, one of the areas identified by the Chinese as being under Indian Army control is a valley. By dominating the feature along its side and traversing the ridge, Indian Army soldiers could dominate the Chinese posts in Spanggur. We would be nearly 4 kms inside.