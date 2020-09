தெலுங்கானாவின் கொள்கைகள் தன்னம்பிக்கையை அடைய உதவும் ; அமைச்சர் கே.டி ராமாராவ்

ஐதராபாத் : தெலுங்கானா மாநிலத்தின் கொள்கைகள் பல்வேறு துறைகளில் தன்னம்பிக்கையை அடைய முன்மாதிரியாக உள்ளன என அம்மாநில தகவல் மற்றும் தொழில்நுட்பதுறை அமைச்சர் கே.டி ராமாராவ் தெரிவித்தார்.





தெலுங்கானாவில் டிஆர்எஸ் அரசின் சிறந்த நடவடிக்கைகளாலும், மாநிலத்தின் சிறந்த காலநிலை மாற்றங்களாலும் தெலுங்கானா விவசாய மாநிலமாக மாறி வருகிறது. நமது மாநிலம் விவசாயத்துறையில் பல்வேறு மாற்றங்களை நிகழ்த்தி விவசாயிகளின் வாழ்விலும், முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. நேற்று கூகுளின் இந்திய தலைவர் சஞ்சய் குப்தாவுடன்அமெரிக்க-இந்தியா வாரம் 2020 உச்சிமாநாட்டில் தெலுங்கானாவின் தகவல், தொழில்நுட்ப துறை அமைச்சர் கே.டி ராமாராவ், உரையாடினார். இந்த மாநாடு புதிய சவால்களை வழி நடத்துகிறது.



இது தொடர்பாக அமைச்சர் ராமாராவ் கூறுகையில், சிறந்த தரவு மற்றும் புதுமை சுற்றுச்சூழல் அமைப்புடன், தெலுங்கானா அளவிடக்கூடிய வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்ப தீர்வுகளுக்கான ஒரு சோதனை படுக்கையாக செயல்படுகிறது. நாங்கள் தெலுங்கானாவுக்கு தீர்வு கண்டால், உலகம் எங்களுடன் கூட்டாளராக இருப்பதை வரவேற்கிறோம். அதை ஒன்றாகத் தீர்ப்போம். உலகளாவிய கொரோனா நெருக்கடி, பல வணிக வாய்ப்புகளை திறந்துள்ளது. உலகளாவிய முதலீட்டாளர்களை நாட்டிற்கு ஈர்க்க இந்தியாவுக்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு உள்ளது. முதலீடுகளை ஈர்ப்பதன் மூலம் இந்தியா பயனடைய முடியும், ஆனால் முதலீட்டாளர்கள் முழு நாட்டையும் ஒரே ப்ரிஸம் மூலம் பார்க்கக்கூடாது, ஆனால் ஒரு முற்போக்கான கண்ணோட்டத்தைக் கொண்ட மாநிலங்களைக் கண்டுபிடித்து அவர்களுடன் பெரிய அளவில் ஈடுபட முயற்சிக்க வேண்டும்.









மாநிலத்தையும் ஐதராபாத்தையும் ஒரு கண்டுபிடிப்பு மையமாகவும், உலகளாவிய நிறுவனங்களுக்கு பிடித்த இடமாகவும் மாற்றுவதில் தெலுங்கானா அரசாங்கத்தின் பங்கு இன்றியமையாதது. தெலுங்கானா உருவாக்கத்திற்கு பின், மாநிலத்தில் பல துறைகளிலும் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. T-Hub, TSIC, We-Hub, T Works, and RICH who work actively with academia, industry,and government departments to spur innovation போன்றவை சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது.

மழலையர் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு முதுகலை மாணவர்களுக்கான கல்வித் துறையின் டிஜிட்டல் பாடங்கள் T-SAT Vidya, Nipuna, Doordarshan Saptagiri, and Doordarshan Yadagiri ஆகியவற்றினை தொலைகாட்சியில் ஒளிபரப்பப்படுகிறது. டி-சாட் சேனல்களை மாநிலத்தின் அனைத்து டிஜிட்டல் தளங்களிலும் உள்ளூர் கேபிள் நெட்வொர்க்குகளிலும் காணலாம்.



ஆறாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை ஒளிபரப்புவதற்காக தெலுங்கு ஊடகத்தில் சுமார் 900 டிஜிட்டல் பாடங்களை பள்ளி கல்வித் துறை உருவாக்கியுள்ளது. தொழில்நுட்பத்திற்கு மாறி, AI, Blockchain, Drones, IoT மற்றும் Cyber ​​Security ஆகியவற்றிற்கான வலுவான உள்ளூர் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளை உருவாக்குவதற்கான நடவடிக்கை உத்திகளை அரசாங்கம் வகுத்துள்ளது. AI, Blockchain மற்றும் ட்ரோன்களுக்கான கொள்கை மற்றும் மூலோபாய ஆவணங்களைக் கொண்ட முதல் மாநிலமும் தெலுங்கானா தான். இந்திய மாநில அரசாங்கங்களிடையே இந்த பகுதிகளில் நாங்கள் மறுக்கமுடியாத சிந்தனைத் தலைவர்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளோம்.



AI ( Artificial Intelligence) உள்ளிட்ட வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களில் உலகளாவிய தலைவராக இருப்பதற்கான தனது பார்வையை தெலுங்கானா தெளிவாக வரையறுத்து உள்ளதுடன், பார்வையை அடைவதற்கு விரைவான முன்னேற்றங்களை மேற்கொண்டுள்ளது. AI தயார்நிலையை விரைவுபடுத்துவதற்கும், மாநிலத்தில் ஒரு உகந்த AI கண்டுபிடிப்பு சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை உருவாக்குவதற்கும் மாநில அரசு 2020 ஐ AI ஆண்டாக அறிவித்தது, சமூக தாக்கத்திற்காக AI தலைமையிலான கண்டுபிடிப்புகளின் புதிய வழிகளைத் திறக்கிறது. ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்ட தெலுங்கானா மாநில தொழில்துறை திட்ட ஒப்புதல் மற்றும் சுய சான்றிதழ் அமைப்பு (TS-iPASS) முன்முயற்சியைக் குறிப்பிடுகையில்,கொள்கையின் உதவியுடன் மாநிலத்திற்கு பெரும் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் அரசு வெற்றி பெற்றுள்ளது என கூறினார்.

Advertisement