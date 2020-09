டில்லி மெட்ரோ செப்.,9 முதல் ப்ளூ மற்றும் பிங்க் லைன் சேவைகள் மீண்டும் துவக்கம்

புதுடில்லி : டில்லி மெட்ரோ நாளை (செப்.,9) முதல் ப்ளூ மற்றும் பிங்க் லைன் சேவைகளை மீண்டும் தொடங்க உள்ளதாக டிஎம்ஆர்சி ( DMRC) தெரிவித்துள்ளது.





டில்லியில் கொரோனா பாதிப்புகளை கட்டுப்படுத்த அரசு பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கின்றன. மத்திய அரசு வழிகாட்டுதலின் படி, ஊரடங்கு தளர்வுகளின் அடிப்படையில் செப்.,7 முதல் மாநிலங்களில் மெட்ரோ ரயில் சேவைக்கு அனுமதி அளித்தது. இதன்மூலம் நாட்டின் பல நகரங்களிலும் தரப்படுத்தப்பட்ட முறையில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையுடன் மெட்ரோ ரயில்களை இயக்க அரசு அனுமதி கொடுத்தது. டில்லி மெட்ரோ ரயில் கார்ப்பொரேஷன் (DMRC) 5 மாத இடைவெளிக்கு பிறகு செப்.,9 முதல் Blue and Pink lines சேவைகளை மீண்டும் தொடங்குகிறது.



மெட்ரோ ரயில் சேவைகளை தொடங்குவதற்கான முதல் கட்டம் ( stage-I ) ஒரு பகுதியாக, டில்லி மெட்ரோ 171 நாட்களுக்குப் பிறகு அதன் Blue Line, அதாவது லைன் -3 / 4 துவாரகா செக் -21 முதல் எலக்ட்ரானிக் சிட்டி / வைஷாலி (65.35 கிமீ / 58 நிலையங்கள்) ) மற்றும் Pink Line அதாவது, மஜ்லிஸ் பூங்காவிலிருந்து சிவ் விஹார் வரையிலான வரி -7 (57.58 கிமீ & 38 நிலையங்கள்). செப்.,7 முதல் ஏற்கனவே செயல்பட்டு வரும் Yellow/Rapid Lines இந்த இரண்டு வரிகளிலும் காலை 7 மணி முதல் காலை 11 மணி வரையிலும் மாலை 4 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரையிலும் இந்த சேவைகள் செயல்படும். இந்த இரண்டு வரிகளை மீண்டும் திறப்பது தற்போதுள்ள 28 இன்டர்சேஞ்ச் மெட்ரோ நிலையங்களில் ஒன்பது கிடைப்பதை உறுதி செய்யும்.









அதன்படி, ராஜோரி கார்டன் (Blue and Pink lines ) , ஐ.என்.ஏ டெல்லி ஹாட் (Yellow and Pink lines) , மயூர் விஹார் கட்டம் -1 (Blue and Pink lines) , கர்கார்டுமா (Blue line and Pink line) , ராஜீவ் சவுக் Blue and Yellow line) , யமுனா வங்கி (Blue line 3,4) ஆனந்த் விஹார் ஐ.எஸ்.பி.டி (Blue and Pink lines ) , ஆசாத்பூர் (Pink and Yellow line) மற்றும் சிக்கந்தர்பூர் (Yellow line & Rapid Metro). இத்துடன் மேலும் 3 சேவைகள் (lines) Red (Line-1 from ரிதலாவிலிருந்து ஷாஹீத் ஸ்டால் புதிய பஸ் அடா காஜியாபாத் வரை) , Green (Line-5 from கீர்த்தி நகர் / இந்தர்லோக்கிலிருந்து பிரிகே வரை வரி -5. ஹோசிஹர் சிங் பகதூர்கர்) and Violet (Line-6 from காஷ்மீர் வாயிலிலிருந்து ராஜா நஹர் சிங் பல்லப்கர் வரை) மெட்ரோ சேவைகளை மீண்டும் தொடங்குவதற்கான நிலை -1 திட்டத்தின் கீழ் செப்., 10 முதல் காலையிலும் மாலையிலும் தலா 4 மணிநேர பயணிகள் சேவையின் அதே அட்டவணையுடன் சேவைகளை மீண்டும் தொடங்கும்.



செப்., 11 ஆம் தேதி, Magenta Line (ஜனக்புரி முதல் தாவரவியல்) மற்றும் Grey Line (துவாரகா முதல் நஜாப்கர்) காலை 7 மணி முதல் பிற்பகல் 1 மணி வரையும் மாலை 4 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரையிலும் மீண்டும் தொடங்கப்படும். செப்.,12 ஆம் தேதி, டில்லியில் இருந்து துவாரகா செக் -21 வரையிலான விமான நிலைய எக்ஸ்பிரஸ் பாதையிலும் செயல்படும். செப்., 12 முதல் அனைத்து வரிகளிலும் இந்த சேவைகள் நாள் முழுவதும் காலை 6 மணி முதல் இரவு 11 மணி வரை கிடைக்கும். ஸ்மார்ட் கார்டு மற்றும் பணமில்லா பரிவர்த்தனைகள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும்.









ஆரம்பத்தில், நாங்கள் ஒரு பாதையை (lines) மட்டுமே திறப்போம், இயக்க நேரம் காலை 7 மணி முதல் 11 மணி வரையும், மாலை 4 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரையிலும் இருக்கும். மெட்ரோ நிலையங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வாயில்கள் மட்டுமே நுழைவதற்கு திறந்திருக்கும். வெளியேற மட்டுமே தனி வாயில் குறிக்கப்படும். ஸ்மார்ட் கார்டு மற்றும் பணமில்லா / ஆன்லைன் பரிவர்த்தனைகள் மட்டுமே பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்படும். கட்டம் 1 ல், செப்., 7 ஆம் தேதி, சமாய்பூர் பட்லியில் இருந்து ஹூடா சிட்டி சென்டர் வரை மஞ்சள் கோட்டைத் தொடங்க திட்டமிட்டுள்ளோம்.



இரண்டாம் கட்டத்தில், செப்., 9 ஆம் தேதி, Blue , Pink and Gurgon Line ஆகிய மூன்று வரிகளைத் தொடங்குவோம். செப்., 10 ஆம் தேதி, செயல்பாட்டையும் அதன் தாக்கத்தையும் கவனித்த பின்னர், நாங்கள் ரெட் லைன் (காசியாபாத் முதல் ரிதலா வரை), பகதூர்கர் கோடு மற்றும் பரிதாபாத் கோடு ஆகியவற்றை அறிமுகப்படுத்துவோம். முழு மெட்ரோ நெட்வொர்க்கும் செப்.,12 முதல் நாள் முழுவதும் பயணிகள் சேவைகளுக்காக இயக்கப்படும், இது மார்ச் 22 க்கு முன்பே இருந்தது, இது அனைத்து சமூக தொலைதூர விதிமுறைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களுடன் பயணத்தின் போது பயணிகள் பின்பற்ற வேண்டிய தொற்றுநோயால் ஏற்படுகிறது.

Advertisement