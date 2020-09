கங்கணம் கட்டும் கங்கனா: மல்லுக்கட்டும் மும்பை: ட்ரெண்டிங் செய்த நெட்டிசன்கள்

மும்பை: ‛செப்.,9ல் மும்பை வருகிறேன், முடிந்தால் தடுத்து நிறுத்துங்கள்,' என சிவசேனா கட்சிக்கு சவால் விடுத்த நடிகை கங்கனா ரனாவத் குறித்து இன்று (செப்.,9) நெட்டிசன்கள் டுவிட்டரில் கங்கனாவை வரவேற்கும் விதமாக டிரண்டாக்கி வருகின்றனர்.



பாலிவுட் நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத் மர்ம மரணம் தொடர்பான வழக்கில், பாலிவுட் பிரபலங்கள் பலரும் கருத்துத் தெரிவித்தனர். பாலிவுட்டில் இருக்கும் போதைப் பொருள் கும்பல் குறித்தும், திரைமறைவில் இருக்கும் மாபியாக்கள் குறித்தும் சமீபத்தில் நடிகை கங்கனா ரனாவத் கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசினார். மேலும், ‛மும்பை போலீசார் சரியாக நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை' எனவும், ‛மும்பை பாதுகாப்பற்ற நகரம்' எனவும் விமர்சித்திருந்தார். இதனால் அவருக்கு நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் பல்வேறு அச்சுறுத்தல்கள் வந்தன.









அதற்கு இமாச்சலபிரதேசத்தை சேர்ந்த பா.ஜ., பிரமுகர் ராம் கடம் என்பவர், ஹிந்தி பட உலகின் போதை மருந்து பழக்கத்தை அம்பலப்படுத்தி இருப்பதால், கங்கனா ரனாவத்துக்கு பாதுகாப்பு அளிக்குமாறு மஹாராஷ்டிர மாநில அரசை கேட்டுக்கொண்டார்.



அதற்கு டுவிட்டரில் பதிலளித்த கங்கனா, ‛சினிமாவில் வரும் மாபியாவை விட மும்பை போலீசை பார்த்து பயப்படுவதாகவும், மத்திய அரசோ அல்லது இமாசலபிரதேச போலீசோ பாதுகாப்பு அளித்தால் போதும்,' என்றும் தெரிவித்தார். இதனால், ஆத்திரம் அடைந்த சிவசேனா எம்.பி., சஞ்சய் ராவத், ‛அப்படியானால் மும்பைக்கே வராதீர்கள். உங்கள் கருத்து மும்பை போலீசை இழிவுபடுத்துவதாக இருக்கிறது,' எனக் கூறினார்.









அதற்கு பதிலளித்த கங்கனா, ‛மும்பையில் இருப்பவர்கள், ஏன் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் இருப்பவர்கள் போல் நடந்து கொள்கிறார்கள்?. சஞ்சய் ராவத் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்,' என்று கூறினார்.



சஞ்சய் ராவத்தோ, ‛முதலில், ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் உள்ள நிலைமையை நேரில் போய் பாருங்கள். மும்பை போலீசை இழிவுபடுத்தியதற்கு கங்கனா மன்னிப்பு கேட்டால், நானும் மன்னிப்பு கேட்பது பற்றி பரிசீலிக்கிறேன்,' என்றார். சிவசேனா எம்.எல்.ஏ., பிரதாப் சரானிக், ‛மும்பைக்கு வந்தால் கங்கனா மீது தேசஅவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்படும்,' என்று மிரட்டல் விடுத்தார்.



இப்படியாக கங்கனாவுக்கும், சிவசேனாவுக்கும் இடையே கடுமையான மோதல் போக்கு நிலவியது. சிவசேனாவின் மிரட்டலுக்கு சற்றும் தளராத கங்கனா, ‛செப். 9ம் தேதி இமாச்சலப் பிரதேசத்திலிருந்து மும்பைக்கு வருகிறேன். முடிந்தால் என்னை தடுத்து நிறுத்துங்கள் பார்க்கலாம்,' என சிவசேனா கட்சியினருக்கு நேரடியாக சவால் விடுத்தார்.



இதற்கிடையில் நடிகை கங்கனா ரணாவத்துக்கு மத்திய அரசு, மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படையின் 'ஒய்' பிளஸ் பாதுகாப்பு அளித்துள்ளது.







அவர் சவால் விடுத்த நாளும் இன்று (செப்.,9) வந்துவிட்டது. இதனால் சிவசேனா கட்சியினருக்கு விடுத்த சவால்படி, இன்று மும்பை வந்துவிடுவார் என்றே நெட்டிசன்களும் ஆர்வமாய் காத்திருக்கின்றனர்.



டுவிட்டரில் காலை முதல், KanganaRanaut, ShameOnMahaGovt, KanganaWelcomeToMumbai மற்றும் Welcome to Mumbai போன்ற ஹேஸ்டேக்குகளுடன் கங்கனாவை வரவேற்கும் நெட்டிசன்கள், டிரண்டிங்கில் தெறிக்கவிடுகின்றனர். கங்கனாவை வரவேற்பவர்களில் அவரது ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாமல், பாஜ., உள்ளிட்ட எதிர்கட்சியினரும் உள்ளனர் என்பது தெரிகிறது.



இதில், #KanganaRanaut என்ற ஹேஸ்டேக் 1 லட்சத்து 86 ஆயிரம் பதிவுகளுடன் இந்திய அளவில் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது. ShameOnMahaGovt, KanganaWelcomeToMumbai, UddhavThackeray மற்றும் Welcome to Mumbai போன்ற ஹேஸ்டேக்கள் முறையே 3 முதல் 6 இடங்களில் உள்ளது. டுவிட்டரில் இன்றைய டிரண்டிங்கில் முதல் 6 இடங்களில் 5 இடங்களை பிடித்தது.

