டில்லியில் நிறுவன தனிமைப்படுத்துதலில் இருந்து விலக்கு கோரி விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

புதுடில்லி : டில்லி விமான நிலையத்தில் ஏர் சுவிதா போர்ட்டல் மூலம் நிறுவன தனிமைப் படுத்துதலில் இருந்து விலக்கு பெற ஏராளமான பயணிகள் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.





இந்தியாவில் கொரோனா தாக்கம் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி வருகிறது. டில்லியில் நோய் பாதிப்புகளை கட்டுப்படுத்த அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை செயல்படுத்துகிறது. டில்லி விமான நிலையத்தில் பயணம் மேற்கொள்ளும் பயணிகள் சுகாதார விதிமுறைகளின்படி, தொற்றுக்கான எதிர்மறை சோதனை அறிக்கை (தொற்று இல்லை என்பதற்கான சான்று) அவசியம் வைத்திருக்க வேண்டும். டில்லி விமான நிலையத்தில் பயண செயல்முறையை தொந்தரவில்லாமல் மாற்றுவதற்கும், விமான பயணிகளின் நேரத்தை திறமையாக்கு வதற்காகவும்,டெல்லி சர்வதேச விமான நிலைய லிமிடெட் ( Delhi International Airport Limited (DIAL)) ஏர் சுவிதா போர்ட்டல் ஆக., 8, 2020 அன்று தொடங்கப்பட்டது.









இது நிறுவனத் தனிமைப்படுத்தலில் இருந்து விலக்கு கோரும், தொடர்பு இல்லாத ஊடகம் மற்றும் சுய அறிவிப்பைச் சமர்ப்பித்தல் (self-declaration) , விமானப் பயணத்திற்கு கட்டாயமாகும். அங்கு இந்தியாவுக்குச் செல்லும் சர்வதேச வருகை தரும் பயணிகள் கட்டாய நிறுவன தனிமைப்படுத்தப்பட்ட செயல்முறையிலிருந்து விலக்கு பெற ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க முடியும். கட்டாய சுய அறிவிப்பு படிவத்தை நிரப்பவும் இந்த போர்டல் அனுமதிக்கிறது. முதல் விமான நிலையமாக டில்லிக்கு பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களின் அடிப்படையில், நிறுவன தனிமைப்படுத்தலில் இருந்து விலக்கு கோரி சுமார் 45,288 படிவங்களை இந்த போர்டல் மூலம் சர்வதேச பயணிகள் சமர்ப்பித்துள்ளனர்.



பெரும்பான்மையான விண்ணப்பங்கள் சரியான நேரத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டன. மேலும் இந்த போர்ட்டல் மூலம் 78,700 க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் self-declaration விண்ணப்பித்தனர். அவர்களில் 78,663 பயணிகள் அறிகுறியில்லாமல் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. ஏறக்குறைய 77 பயணிகள் அறிகுறிகளாகக் காணப்பட்டனர். அவர்கள் தேவையான உதவி மற்றும் உதவிக்காக APHO க்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர். அமெரிக்கா (15,027), ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் (4,512), பிரிட்டன் (4,094), கனடா (3,416), மற்றும் ஆஸ்திரேலியா (2,687) ஆகிய நாடுகளில் இருந்து இந்த போர்டல் அதிக எண்ணிக்கையிலான விண்ணப்பங்களைப் பெற்றது.









நிறுவன தனிமைப்படுத்தலில் இருந்து விலக்கு அளிக்க கருதப்படும் பயணிகள் கீழ்கண்ட 5 பிரிவுகளில் ஏதேனும் ஒன்றின் கீழ் வர வேண்டும். அவை. 1. கர்ப்பிணி பெண்கள் 2. குடும்பத்தில் ஏதேனும் ஒரு மரணம் நிகழ்ந்தால் 3. கடுமையான நோயால் அவதிப்படுவது (Description to be provided) 4. 10 வயதுக்கு குறைவான குழந்தைகள் மற்றும் அவர்களது பெற்றோர் 5. RT-PCR சோதனையில் தொற்று இல்லாததற்கான சான்றிதழ் (96 hours prior to undertaking the journey as per govt.guideline). இந்த கீழ் விலக்கு கோரும் பயணிகள் டெல்லி விமான நிலையம்- www.newdelhiairport.in என்ற இணைய தளத்தில் கிடைக்கும் மின் படிவங்களை நிரப்ப வேண்டும்.



துணை ஆவணங்கள் மற்றும் அவர்களின் பாஸ்போர்ட்டின் நகலுடன் தங்கள் விமானங்களில் ஏறுவதற்கு குறைந்தது 72 மணி நேரத்திற்கு முன் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். இருப்பினும், சுய அறிவிப்பு படிவத்தை சமர்ப்பிக்கும் பயணிகளுக்கு இந்த முறை கேப்பிங் பொருந்தாது. சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் (MoCA), சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம், வெளி விவகார அமைச்சகம் மற்றும் டெல்லி, உத்தரப்பிரதேசம், பஞ்சாப், ராஜஸ்தான், இமாச்சல பிரதேசம், ஜம்மு காஷ்மீர், ஹரியானா , உத்தரகண்ட், தெலுங்கானா மற்றும் மத்தியபிரதேசம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் மத்திய பிரதேசங்களின் அரசாங்கங்களுடன் இணைந்து ஆன்லைன் படிவங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.



இந்தியா பல நாடுகளுடன் காற்று குமிழி ( air bubble ) ஏற்பாடுகளை ஏற்படுத்தி வருவதால், சர்வதேச வருகையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த போர்டல் பயணிகளுக்கு விலக்கு கோருவதில் உதவுவது மட்டுமல்லாமல், விமான நிலையங்களின் வருகை மண்டபத்தில் தேவையான முறைகளை விரைவாக முடிக்க அதிகாரிகளுக்கும் உதவுகிறது.

