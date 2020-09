தெலுங்கானாவில் வருவாய் சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வருவதற்காக புதிய மசோதாக்கள் ; முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ்

ஐதராபாத் : தெலுங்கானா சட்டசபையில் வருவாய் துறையில் புதிய சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வருவதற்கான புதிய மசோதாக்களை அம்மாநில முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் அறிமுகப்படுத்தினார்.





தெலுங்கானாவின் வருவாய் துறையில் பதிவு செய்தலை எளிதாக்குவதற்காகவும், வருவாய் பதிவுகளை டிஜிட்டல் மயமாக்குவதற்கும் மயமாக்குவதற்கும் நில பரிவர்த்தனைகளுக்கும் மாநில அரசு சட்டமன்றத்தில் இன்று (செப்.,9) நான்கு மசோதாக்களை அறிமுகப்படுத்தியது. குடிமக்கள் ஒரு விவசாய அலுவலகத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு இயங்குவதை விட, வரவிருக்கும் தரணி போர்ட்டல் மூலம் கிளிக் மற்றும் ஒரு பொத்தானைக் கொண்டு விவசாய மற்றும் வேளாண்மை அல்லாத சொத்துக்களை விரைவில் மாற்ற முடியும்.



சட்டமன்றத்தில் முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ், நிலம் மற்றும் பட்டதார் மசோதா 2020 ( Telangana Rights in Land and Pattadar Passbooks Bill 2020 ) மற்றும் கிராம வருவாய் அதிகாரிகளின் பதவிகளை நீக்குவது தெலுங்கானா 2020 ( Telangana Abolition of the Posts of Village Revenue Officers Bull 202) அறிமுகப்படுத்தியபோது, அமைச்சர் கே.டி ராமாராவ், தெலுங்கானா நகராட்சி சட்ட திருத்த மசோதா 2020 ( Telangana Municipal Laws Amendment Bill 2020 ) பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சர் எர்ரபெர்லி தயகர் ராவ், தெலுங்கானா பஞ்சாயத்து ராஜ் திருத்த மசோதா 2020 ( Telangana Panchayat Raj Amendment Bill 2020 ) ஆகியவற்றை அறிமுகப்படுத்தினர். இந்த நான்கு மசோதாக்களும் மாநிலத்தில் நில நிர்வாகத்தில் புரட்சிகர சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.









இது தொடர்பாக முதல்வர் கே.சி.ஆர் கூறுகையில், நில நிர்வாகத்தில் வெளிப்படை தன்மையை கொண்டுவருவதற்கும், பதிவு செய்வதை எளிதாக்குவதற்கும், மனிதர்களின் தலையீட்டைக் குறைப்பதற்கும் மசோதாக்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. முழு மாநிலத்தின் நிலப் பதிவுகள் தொடர்பான தரவுகளை பொதுமக்கள் அணுகுவதற்காக பெரிதும் எதிர்பார்க்கப் பட்ட தரணி வலைத்தளம் ( Dharani website ) விரைவில் செயல்படுத்தப்படும். உதவி - பதிவாளர் / மண்டல வருவாய் அலுவலரின் அலுவலகங்களை ஒரு முறை மட்டுமே பார்வையிடுவதன் மூலம் முழு பதிவு செயல்முறை டிஜிட்டல் முறையில் மேற்கொள்ளப்படும். வேளாண் நிலங்களை பதிவுசெய்தல் மற்றும் பிறழ்வு செய்வதை மேற்கொள்ள மாநில அரசு இப்போது MRO வை துணை பதிவாளர்களுக்கு அதிகாரம் அளித்துள்ளது.



இதேபோல், வேளாண் அல்லாத சொத்துக்களின் பதிவு மற்றும் பிறழ்வை மேற்கொள்ள துணை பதிவாளர்களுக்கு இப்போது அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, மக்கள் நேர ஒதுக்கீட்டை முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்தபின், அவர்களின் சொத்து வகையின் அடிப்படையில் MRO அல்லது துணை பதிவாளர் அலுவலகத்தைப் பார்வையிடலாம். தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்த பின் முழு பதிவு செயல்முறை முடிவடையும் மற்றும் அதற்கேற்ப நில பதிவுகள் நிகழ்நேரத்தில் புதுப்பிக்கப்படும்.



இந்த பரிவர்த்தனைகளை டிஜிட்டல் முறையில் மேற்கொள்ள உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் 90 லட்சம் சொத்துக்கள் ஏற்கனவே டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டுள்ளன. முழு நிலம் அல்லது சொத்து தரவு ஆன்லைனில் கிடைக்கும், இதனால் அங்கீகரிக்கப்படாத அல்லது சட்டவிரோத பரிவர்த்தனைகளைத் தடுக்கும். தரவுத்தளத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்காக, காப்புப் பிரதி பொறிமுறை மற்றும் பேரழிவு மேலாண்மை தொழில் நுட்பத்தின் ஒரு பகுதியாக மாநில மற்றும் பிற மாநிலங்களில் பல இடங்களில் பல சேவையகங்களை மாநில அரசு நிறுவும்.

தரணி வலைத்தளம் தொடங்கப்படுவதற்கு முன், இந்த பதிவுகளில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கணக்கெடுப்பு எண்ணிற்கும் புவியியல் ஒருங்கிணைப்புகளுடன் மாநிலத்தின் முழுமையான கணக்கெடுப்பை மாநில அரசு மேற்கொள்ளும். கிராம வருவாய் அலுவலர்கள் (Village Revenue Officers (VRO)) மற்றும் கிராம வருவாய் உதவியாளர்கள் (Village Revenue Assistants (VRA)) பதவிகளை நீக்குவது குறித்து அரசு தெளிவுபடுத்தும்.



சுமார் 20,000 வி.ஆர்.ஏ.க்களுக்கு அவர்களின் தகுதிக்கு ஏற்ப பல்வேறு அரசு துறைகளில் அளவிலான பதவிகள் வழங்கப்படும். அத்துடன் சுமார் 5,480 வி.ஆர்.ஓக்கள் வெவ்வேறு துறைகளில் இடமளிக்கப்படுவார்கள். சம்பளத்திற்கான மாநில கருவூலத்தில் ஆண்டுக்கு ரூ. 260 கோடி கூடுதல் சுமை இருந்தபோதிலும், அவர்களின் வேலை பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கான முடிவை மாநில அரசு எடுத்தது. இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

