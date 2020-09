மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரிக்கு கொரோனா

புதுடில்லி: தனக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதிபடுத்தப்பட்டதாக மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.





இது குறித்து அவர் டுவிட்டரில் பதிவிட்டு இருப்பதாவது: எனது உடல் பலவீனமாக இருப்பதாக உணர்ந்து மருத்துவரிடம் சோதனை மேற்கொண்டேன். அப்போது எனக்கு கோவிட்-19 பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதில் பாசிட்டிவ்வாக வந்துள்ளது. இதனையடுத்து நான் என்னை தனிமைப்படுத்தி கொண்டேன்.







என்னுடன் தொடர்பு கொண்டவர்கள் அனைவரும் பத்திரமாக இருக்க வேண்டும். மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இவ்வாறு கட்கரி பதிவிட்டுள்ளார்.





Yesterday, I was feeling weak and consulted my Doctor. During the course of my check up, I have been tested COVID 19 positive. I am at present doing well with the blessings and good wishes of all. I have isolated myself.