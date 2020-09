செப்டிக் டேங்குகளை சுத்தம் செய்தபோது உயிரிழந்தவர்கள் 631 பேர்: என்சிஎஸ்கே

புதுடில்லி : இந்தியாவில் கடந்த 10 ஆண்டுகளில், சாக்கடைகள் மற்றும் செப்டிக் தொட்டிகளில், சுத்தம் செய்யும் போது 631 பேர் உயிரிழந்ததாக தேசிய சபாய் கரம் சாரிஸ் ஆணையம் கூறுகிறது.





இந்தியாவின் பல பகுதிகளிலும், பாதாள சாக்கடைகள் மற்றும் செப்டிக் டேங்குகளை சுத்தம் செய்யும் தொழிலாளர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் வாயுக்கசிவால் மூச்சுத்திணறி உயிரிழப்பது தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் சாக்கடைகள் மற்றும் செப்டிக் டேங்குகளை சுத்தம் செய்யும் போது, இதுவரை 631 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தேசிய சபாய் கரம்சாரிஸ் ஆணையம் National Commission for Safai Karamcharis (NCSK) தெரிவித்து உள்ளது. 2010 முதல் 2020 மார்ச் வரை சாக்கடைகள் மற்றும் செப்டிக் தொட்டிகளை சுத்தம் செய்யும் போது பதிவான இறப்புகளின் எண்ணிக்கை குறித்த தகவல் அறியும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் இந்த எண்ணிக்கை NCSK ஆல் வழங்கப்பட்டது.



தரவுகளின்படி, இந்த காலகட்டத்தில் இதுபோன்ற 631 இறப்புகள் பதிவாகியுள்ளன. 2019 ஆண்டில் அதிக எண்ணிக்கையிலான இறப்புகள் 115 ஆக பதிவாகியுள்ளன. மாநிலங்களை பொறுத்தவரை, கடந்த 10 ஆண்டுகளில், தமிழ்நாட்டில் 122 பேர், உத்தரப் பிரதேசத்தில் 85 பேர், டில்லி மற்றும் கர்நாடகாவில் தலா 63 பேர் மற்றும் குஜராத்தில் 61 பேர், ஹரியானாவில் 50 பேரும் இறந்ததாக பதிவாகியுள்ளன. 2020 ஆம் ஆண்டில், மார்ச் 31 வரை சாக்கடைகள் மற்றும் செப்டிக் தொட்டிகளை சுத்தம் செய்யும் போது 2 பேர் இறந்தனர். 2018 ஆம் ஆண்டில், இதுபோன்ற 73 இறப்புகள் பதிவாகியுள்ளன. 2017 ஆம் ஆண்டில் சாக்கடைகளை சுத்தம் செய்யும் போது 93 பேர் இறந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.









தொடர்ந்து சாக்கடைகள் மற்றும் செப்டிக் டேங்குகளை (தொட்டிகளை) சுத்தம் செய்யும் போது இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 2016 - 55 பேர் , 2015 - 62 பேர் , 2014 - 52 பேர் , 2013 - 68 பேர் , 2012 - 47 பேர் , 2011 - 37 பேர் , 2010 - 27 பேர் இறந்தனர். மேலும் பல்வேறு ஆதாரங்களில் இருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் தரவு அமைந்துள்ளது. உண்மையான தகவல்கள் மாறுபடலாம். இந்த தரவு தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும். துப்புரவு என்பது ஒரு மாநிலப் பொருள். மாநிலங்கள் மற்றும் யூ.டி.க்களிடமிருந்து பெறும் தரவை என்.சி.எஸ்.கே பராமரிக்கிறது.



Bezwada Wilson, national convener of Safai Karmachari Andolan, கூறுகையில், சட்டத்தை சரியாக செயல்படுத்தாதது துப்புரவுத் தொழிலாளர்களை ஒரு குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. ஒரு சட்டம் தேர்தல் அறிக்கையைப் போன்ற தவறான வாக்குறுதியாக இருக்கக்கூடாது, ஒரு சமத்துவமற்ற சமூகத்தில் நாம் செயல்படுத்த வேண்டிய ஒரு சட்டம் இருக்க வேண்டும். ஒரு சாக்கடை அல்லது செப்டிக் தொட்டியின் உள்ளே நுழையும் ஒரு நபரை முற்றிலுமாக தடை செய்ய வேண்டும், அதற்கு பதிலாக இயந்திரங்களை கொண்டு வர வேண்டும். சாக்கடைத் தொழிலாளர்கள் உள்ளே உள்ள நச்சு வாயுக்களை சுவாசித்தபின் உயிர்வாழ போராடுகிறார்கள், அவர்களால் மீண்டும் வலிமையைப் பெற முடியவில்லை. உயிர் பிழைத்தவர்கள் மிகுந்த வேதனையுடன் வாழ்கிறார்கள்.



இந்தச் சட்டத்தை யாரும் தீவிரமாக செயல்படுத்தவில்லை. ஒரு நபரை கழிவுநீர் அல்லது செப்டிக் தொட்டியில் நுழைவது ஒரு குற்றம் என்றும், அதற்காக சட்டம் வலுவாக செயல் படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் விழிப்புணர்வு இல்லை. டிச., 6, 2013 முதல் நடைமுறைக்கு வந்த கையேடு தோட்டக்காரர்களாக வேலைவாய்ப்பு தடை மற்றும் அவர்களின் மறுவாழ்வு சட்டம் 2013 ( Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 )ஆகியவற்றை நாடாளுமன்றம் இயற்றியது. பாதுகாப்பு உபகரணமின்றி ( protective gear ) இல்லாமல் சாக்கடைகள் அல்லது செப்டிக் தொட்டிகளை சுத்தம் செய்வது அபாயகரமான சுத்தம் மற்றும் தண்டனை விளைவுகளை ஈர்க்கிறது என்பதை இந்த சட்டம் தெளிவுபடுத்துகிறது.



தற்போது நடைபெற்று வரும் பாராளுமன்ற அமர்வில், வேலைவாய்ப்பு தடை கையேடு தோட்டக்காரர்களாகவும், அவர்களின் மறுவாழ்வு (திருத்த) மசோதா, 2020 [ Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation (Amendment) Bill, 2020 ] கொண்டுவர வாய்ப்பு உள்ளது. இது சிறைத்தண்டனை மற்றும் அபராதத் தொகையை அதிகரிப்பதன் மூலம் கையேடுதோட்டத்தை தடை செய்வதை மேலும் கடுமையானதாக ஆக்குகிறது.

