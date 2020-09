விவசாயிகளுக்கு ஆயிரமாயிரம் சந்தைகள் தேவை; ஒரு சந்தை அல்ல: ப.சிதம்பரம் விமர்சனம்

புதுடில்லி: 'விவசாயிகள் தங்களுடைய விளைபொருட்களை விற்பனை செய்ய ஆயிரத்துக்கும் மேலான சந்தைகள் தேவை; ஒரு சந்தை அல்ல' என, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் நிதியமைச்சருமான ப.சிதம்பரம் மத்திய அரசை விமர்சித்துள்ளார்.





இரு வேளாண் மசோதாக்களை கடந்த 20ம் தேதி மாநிலங்களவையில் குரல் வாக்கெடுப்பில் மத்திய அரசு நிறைவேற்றியது. இந்த மசோதா மீதான விவாதத்தின்போது, வரம்பு மீறிச் செயல்பட்டதாகக் கூறி எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்த 8 எம்.பி.,க்களை சஸ்பெண்ட் செய்து மாநிலங்களவைத் தலைவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.



இந்தச் சூழலில் மசோதாவுக்கு ஆதரவாகவும், மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் நாளேடுகளில் மத்திய அரசு சார்பில் விளம்பரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் 'ஒரு நாடு, ஒரு சந்தை' விவசாயிகளுக்கு சுதந்திரம் வழங்கும் என்று மத்திய அரசு குறிப்பிட்டுள்ளது.





Government has released advertisements defending the Farm Bills. One line in the advertisement says that 'One Nation One Market' will give freedom to the farmers