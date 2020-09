எஸ்.பி.பி., மறைவுக்கு தலைவர்கள், பிரபலங்கள் இரங்கல்

சென்னை: பின்னணி பாடகர் எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் மறைவுக்கு அரசியல் தலைவர்கள், சினிமா நட்சத்திரங்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.





துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு

எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் மறைவு செய்தி மிகுந்த அதிர்ச்சியளிக்கிறது. இசையுலகில் ஒரு வெற்றிடத்தை விட்டு சென்றுள்ளார். அதனை நிரப்புவது மிகவும் கடினம்.



அவரது மென்மையான குரல், மொழி மற்றும் இலக்கியம் மீதான அன்பு ஆகியவை என்னை உட்பட லட்சக்கணக்கான ரசிகர்களின் மனதில் அழியாத தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நாங்கள் இருவரும் நெல்லூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள். அவரது மறைவு எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவரது குடும்பத்திற்கு எனது மனமார்ந்த இரங்கலை தெரிவித்து கொள்கிறேன் . ஓம் சாந்தி.





His mellifluous voice, passionate love for languages and literature and genial humour have left an indelible impact on millions of admirers, including me. It is a personal tragedy for me as we both belong to Nellore.

My heartfelt condolences to his family.

Om Shanti!



— Vice President of India (@VPSecretariat) September 25, 2020





மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா



பிரபல இசையமைப்பாளர் மற்றும் பின்னணி பாடகர் பத்ம பூஷண் எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் மறைவு மிகுந்த சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவரது மென்மையான குரல் மூலம் அவர் எப்போதும் நமது நினைவில் இருப்பார். அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் ரசிகர்களுக்கு எனது இரங்கல் தெரிவித்து கொள்கிறேன். ஓம்சாந்தி.



Deeply saddened by the passing away of legendary musician and playback singer Padma Bhushan, S. P. Balasubrahmanyam ji. He will forever remain in our memories through his melodious voice & unparalleled music compositions. My condolences are with his family & followers. Om Shanti



— Amit Shah (@AmitShah) September 25, 2020











துணை முதல்வர் ஓ.பி.எஸ்.,







தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின்

பாடல்களால் என்றென்றும் உயிர்த்திருப்பார் எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம். காலம் அவரை பிரித்தாலும், காற்றில் தவழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அவரது தேன்குரல்.இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.





மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா

இசை சாதனையாளர் எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் மறைவு செய்தி பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவரது பொன்னான குரல், பல தலைமுறையினரை தாண்டி ஒலித்து கொண்டிருக்கும். அவரது குடும்பத்தினர், ரசிகர்கள், இசையுலக நண்பர்களுக்கு எனது இரங்கலை தெரிவித்து கொள்கிறேன்.



Grieved to hear of the passing of a true legend of music, SP Balasubrahmanyam. His golden voice will be remembered for generations. Condolences to his family, many admirers and colleagues in the music industry.



— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) September 25, 2020







மக்கள் நீதி மையம் தலைவர் கமல்



















இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமான்





