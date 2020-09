ஜஸ்வந்த் சிங் காலமானார்: தலைவர்கள் இரங்கல்

ஜெய்ப்பூர்: முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், பா.ஜ., மூத்த தலைவருமான ஜஸ்வந்த் சிங் இன்று(செப்., 27) காலை உடல்நலக்குறைவால் காலமானார். அவருக்கு வயது 82.



கடந்த 1938 ம் ஆண்டு ராஜஸ்தானில் ஜசோல் கிராமத்தில் பிறந்த அவர், கடந்த சில நாட்களாக உடல்நலக்குறைவால், டில்லியில் உள்ள ராணுவ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார். இன்று காலை 6:55 மணியளவில் மாரடைப்பு காரணமாக அவரது உயிர் பிரிந்தது. பிரதமர் வாஜ்பாய் அமைச்சரவையில் பாதுகாப்பு மற்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் பதவிகளை வகித்துள்ளார்.



மேலும் 1980, 1986, 1998, 1999, 2004 ம் ஆண்டுகளில் பா.ஜ., சார்பில் ராஜ்யசபா எம்.பி.,யாகவும், 90, 91, 96, 2009ம் ஆண்டுகளில் பா.ஜ., சார்பில் லோக்சபா எம்.பி.,யாகவும் பதவி வகித்துள்ளார். இதன் மூலம், 1980 முதல் 2014 வரை பார்லிமென்டின் ஏதாவது ஒரு அவையில் இருந்து பணியாற்றி, நீண்ட காலம் எம்.பி., பதவி வகித்தவர் என்ற பெருமை பெற்றுள்ளார்,2004 முதல் 2009ம் ஆண்டு வரை ராஜ்யசபா எதிர்க்கட்சி தலைவராகவும் பதவி வகித்துள்ளார். 2012ம் ஆண்டு துணை ஜனாதிபதி பதவிக்கு போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தார்.







1998- 99 ம் ஆணடில் மத்திய திட்டக்குழு துணைத்தலைவராகவும் இருந்துளளார். பா.ஜ., உருவாக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரான ஜஸ்வந்த் சிங், 1957 முதல் 1966 வரை ராணுவத்திலும் பணியாற்றியுள்ளார்.





பிரதமர் இரங்கல்





ஜஸ்வந்த் சிங் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து பிரதமர் மோடி வெளியிட்ட டுவிட்டர் பதிவு: ஜஸ்வந்த் சிங், நாட்டிற்காக ராணுவத்திலும், அரசியலிலும் விடமாமுயற்சியுடன் பணியாற்றியுள்ளார். வாஜ்பாய் அமைச்சரவையில், நிதி, பாதுகாப்பு மற்றும் வெளியுறவுத்துறை என முக்கிய துறைகளில் பணியாற்றி முத்திரை பதித்துள்ளார். அவரது மறைவு சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.





Jaswant Singh Ji served our nation diligently, first as a soldier and later during his long association with politics. During Atal Ji's Government, he handled crucial portfolios and left a strong mark in the worlds of finance, defence and external affairs. Saddened by his demise.