அக்., 1ல் தியேட்டர்கள் திறப்பு: மம்தா அதிரடி

கோல்கட்டா: மேற்கு வங்கத்தில் வரும் அக்., 1ம் தேதி முதல் திரையரங்குகள் திறக்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி அனுமதி அளித்துள்ளார்.







கொரோனா அச்சுறுத்தலால், கடந்த 5 மாதங்களுக்கும் மேலாகத் திரையரங்குகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இதனால், விநியோகஸ்தர்கள், திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் எனப் பலருக்கும் கடும் பொருளாதார இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. பல படங்கள் 'ஓடிடி' வெளியீட்டுக்குத் திட்டமிடப்பட்டு வருகின்றன. இதனால் தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் திரையரங்க உரிமையாளர்கள் இடையே மோதல் போக்கு உருவாகியுள்ளது.





திரையரங்குகளை விரைந்து திறக்குமாறு இந்திய மல்டிப்ளக்ஸ் கூட்டமைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகளும் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வந்தன. இந்நிலையில் மேற்கு வங்கத்தில் வரும் அக்., 1ம் தேதி முதல் திரையரங்குகள், மேடை நாடக அரங்குகள் உள்ளிட்டவற்றைத் திறக்க அம்மாநில முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி அனுமதி அளித்துள்ளார்.



To return to normalcy, Jatras, Plays, OATs, Cinemas & all musical, dance, recital & magic shows shall be allowed to function with 50 participants or less from 1 Oct, subject to adherence to physical distancing norms, wearing of masks & compliance to precautionary protocols.