'ஸ்டாம்ப்' வடிவமைப்பு தபால் துறை அழைப்பு

திருப்பூர்:தேசிய தபால் வாரவிழா கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி, அனைத்து வயதினருக்கும் 'ஸ்டாம்ப்' ஓவியப்போட்டி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.ஐந்து முதல், 15 வயதினருக்கு, 'Self Sanitization'- 'சுய பாதுகாப்பு', 16 முதல், 35 வயதினருக்கு, 'Life during Covid 19' - 'கொரோனா காலத்தில் வாழ்க்கை', 36 வயது மேற்பட்டவர்களுக்கு, 'World after Covid 19' - 'கொரோனாவிற்கு பின் உலகம்' என்ற தலைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.விரும்பும் பெயின்டிங் முறையில், ஏ-4 அளவு பேப்பரில் வரைந்து, 'தபால் கண்காணிப்பாளர், திருப்பூர் கோட்டம், திருப்பூர் - 641 601' என்ற முகவரிக்கு, அக்., 10ம் தேதி மாலை, 5:00 மணிக்குள் அனுப்பலாம், என மாவட்ட முதன்மை கண்காணிப்பாளர் பாலசுப்ர மணியம் தெரிவித்தார்.

Advertisement