உ.பி., தொடரும் பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமை: தலைவர்கள் கண்டனம்

தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் (என்சிஆர்பி) இந்தியா முழுவதும் கடந்த ஆண்டு 31,000 கற்பழிப்பு சம்பவங்கள் நடந்து உள்ளதாக கூற படுகிறது?? சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு 85 வழக்குகள் பதிவாகி இருக்கின்றன?? முதல் நாளிலே 85 பேருக்கு இந்த சோ called போராளீஸ் ஏன் போராட வில்லை?? அதே போல் இந்த ரிப்போர்ட் படி ராஜஸ்தான் reported the highest number of rapes with 5,997 cases, UP 3,065 and Madhya Pradesh 2,485. In terms of rate of rape cases, Rajasthan was the highest at 15.9 (per lakh population), followed by Kerala (11.1) and Haryana (10.9) என்று குறிப்பிட்டு உள்ளார்கள் யோகி ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று கூறும் இந்த சிக்குலர் தலைகளும் அவர்கள் அடிமைகள், அசோக் கெலோட், பினராய் ஏன் ராஜினாமா செய்ய சொல்லவில்லை??சிக்குலர் மீடியாக்கள் /லாபி ஏன் சவுண்ட் விட வில்லை?? ராஜஸ்தான் மே 25 ஒரு தலித் பெண்ணை நான்கு மாதம் கற்பழித்து உள்ளார்கள், ரெண்டு மைனர் பெண்களை மூன்று நாட்கள் கற்பழித்து உள்ளார்கள்?? இபப்டி பல கேஸ் இருக்கு பப்பு பப்பி பெண்கள் மேல் உன்மையான அக்கறை உள்ளது என்றால் ராஜஸ்தான் பற்றி பேசி இருக்க வேண்டாமா ஒரு ட்வீட் காணோம்?? வெறும் அரசியல் ஸ்டண்ட் என்று மக்கள் புரிந்து கொண்டு உள்ளனர்