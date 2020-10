ஜல் ஜீவன் மிஷன் திட்டத்தை துவக்க வேண்டும் : மோடி

புதுடில்லி: அனைவருக்கும் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் ஜல் ஜீவன்திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்து உள்ளார்.



இதுகுறித்து அவர் ஊராட்சி தலைவர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் கூறி இருப்பதாவது: நீர்மேலாண்மையை பெண்கள் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும். ஜல்ஜீவன் மிஷன் திட்டத்தை செயல்படுத்த தொடர்ந்து முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் குடிநீர் இணைப்பு வழங்கும் ஜல் ஜீவன் மிஷன் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறு கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.









PM Narendra Modi has written to Village Sarpanchs and Gram Pradhans to continue their efforts to implement Jal Jeevan Mission in villages & provide tap water to every home.

In his letter to village leaders, PM Modi has urged that women should take lead in water management pic.twitter.com/jYcAcJy6yA



— ANI (@ANI) October 1, 2020

Advertisement