ஐபோன் 12 நாளை அறிமுகம்: உலகம் முழுவதும் எதிர்பார்ப்பு

வருடம் ஒரு மாடல். இன்று நாம் அதிகவிலை கொடுத்து வாங்கும் ஒரு எலக்ட்ரானிக் பொருள், சில ஆண்டுகளுக்குப்பின், ஏதாவது பிரச்சினை என்றால், ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இல்லாமல், புதியதாக அறிமுகமாகும் மேலும் விலையுயர்ந்த பொருட்களை வாங்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றனர். Customer Is King - once upon a time. இப்பொழுது - Manufacturer Is Dictator. தயாரிப்பாளர்கள் என்ன தயாரிக்கிறார்களோ, அதனை நாம் 'கட்டாயம்' வாங்க வேண்டிய நிலைமை. இது சரியல்ல.