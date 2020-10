அண்ணா பல்கலையை காப்பாத்துங்க - டுவிட்டரில் டிரெண்டிங்

. நினைத்தபோது அழைக்கவும் நினைத்தபோது போக சொல்லவும் VC ஒன்றும் எடுபிடி இல்லை. இவர் முறையான தேர்வு குழுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்டு ஆளுநரும் பல்கலை கழக வேந்தரும் அங்கீகரிக்கப்பட்டு பதவிக்கு வந்தவர் . IE ( institute of excellence ) நிலைக்கு அண்ணா பல்கலையை உயர்த்த பாடுபடும் துணை வேந்தர் கல்வியாளர்கள் செய்யும் வேலையைத்தான் செய்துள்ளார் . Reservation அப்படியேதான் இருக்கும் என்று சொல்கிறார் . The Govt. has already said Anna University will be upgraded to IE standards . Where is the question of going against the Govt ? You may recall that the VC cautioned the Govt. in declaring all pass who have paid exam fees . Now the AICTE and the court have come heavily against the decision . One thing is understood that many are not happy with the straight forward and Up right VC . Our concern is that Anna University should not miss the prestigious status of IE .