தற்காலிக பட்டாசு கடை உரிமம்: அக்., 23க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்

கரூர்: கரூர் கலெக்டர் அன்பழகன், வெளியிட்ட அறிக்கை: தமிழகத்தில், நவ., 14ல் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் வைக்க உரிமம் பெற விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு ஏதுவாக டி.ஆர்.ஓ.,விடம் ஆன்லைனில் இ-சேவை மையம், பொது சேவை மையம் மூலமாக விண்ணப்பிக்கலாம். தற்காலிக பட்டாசு கடை அமையவுள்ள இடத்தை, மக்களுக்கு சிரமம் இல்லாமல் பாதுகாப்பான இடமாக தேர்வு செய்து, ஆட்சேபனை இல்லாத இடத்திற்கு மட்டும் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். கடைகளின் மேல்மாடியில் குடியிருப்பு, கடை அருகில் மருத்துவமனைகள், பள்ளிகள், வழிபாட்டு தலங்கள், எளிதில் தீப்பற்றும் பொருட்கள் உள்ள பகுதிகள் இருத்தல் கூடாது. ஏற்கனவே, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் கடை வைக்க, உரிமம் பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கும் போது, பழைய உரிம நகலுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் . மனுதாரர், உரிமம் கோரும் இடத்தின் உரிமையாளராக இருப்பின், அதற்கான ஆவணங்கள் மற்றும் உரிமம் கோரும் இடம், வீட்டு வரி செலுத்திய ரசீது நகலுடன், 20 ரூபாய் முத்திரைத்தாளில் பெறப்பட்ட வாடகை ஒப்பந்த பத்திரம் இணைக்க வேண்டும். 0070 - Other Administrative Services 60- Other Services, 109 Fire Protection and Control AA Receipts of Fire Service Department ( D.P.Code : 007060109 AA 2799 ) என்ற, 500 ரூபாய் செலுத்துமைக்கான அசல் செலுத்து சீட்டு மற்றும்ஆதார் அட்டை, ரேஷன் கார்டு, பேன் கார்டு , ஸ்மார்ட் கார்டு ஆகியவற்றுள் ஒன்றினை இணைக்க வேண்டும். உரிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பத்தை வரும், 23 மாலை, 5:45 மணிக்குள் இணையவழி மூலமாக, கணினியில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு, தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களுக்கு, நவ., 1ல் உரிமம் வழங்கப்படும். இவ்வாறு, அவர் கூறியுள்ளார்.

