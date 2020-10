என்ன பேச போகிறார் பிரதமர் ?

புதுடில்லி: இன்று மாலை 6 மணிக்கு நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்ற உள்ளதாக பிரதமர் மோடி டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளார். அவர் என்ன மாதிரியான அறிவிப்புகளை வெளியிட உள்ளார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.



இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் அவர் வெளியிட்ட பதிவு:

மாலை 6 மணிக்கு நாட்டு மக்களிடம் ஒரு தகவலை பகிர்ந்து கொள்ள உள்ளேன் .





आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा। आप जरूर जुड़ें।



Will be sharing a message with my fellow citizens at 6 PM this evening.