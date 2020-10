பாஜ., தேர்தல் அறிக்கையில் 19 லட்சம் வேலைவாய்ப்பு; சிதம்பரம் கிண்டல்

புதுடில்லி: பீஹாரில் ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளத்தின் 10 லட்சம் வேலைவாய்ப்பு வாக்குறுதியை கிண்டல் செய்த பாஜ., தனது தேர்தல் அறிக்கையில் 19 லட்சம் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்குவோம் என கூறியுள்ளதாக காங்., எம்.பி., சிதம்பரம் விமர்சித்துள்ளார்.



பீஹாரில் வரும் 28ம் தேதி முதல் மூன்று கட்டங்களாக சட்டசபை தேர்தல் நடக்கிறது. இதில், ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் - காங்கிரஸ் கூட்டணியும், ஐக்கிய ஜனதா தளம் - பாஜ., கூட்டணியும் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. சமீபத்தில் ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் சார்பில் வெளியான தேர்தல் வாக்குறுதியில், பீஹாரில் 10 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகளை வழங்குவோம் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதனை இதெல்லாம் சாத்தியமில்லை என பாஜ., விமர்சித்திருந்தது. இந்நிலையில், பாஜ., வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கையில், 19 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவோம் என்று வாக்குறுதியளித்துள்ளது.



இது குறித்து காங்., எம்.பி.,யும், முன்னாள் நிதியமைச்சருமான சிதம்பரம் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டதாவது: ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் கட்சி 10 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவோம் என்று அறிவித்ததை கிண்டல் செய்துவிட்டு, பீஹாரில் ஆட்சிக்கு வந்தால், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி 19 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவோம் என்று வாக்குறுதியளித்தது. 10-ம் எண்ணை விட 19வது எண் சிறிய எண்ணா என எனக்குத் தெரியவில்லை. நான் மீண்டும் ஆரம்பப் பள்ளிக்கூடத்துக்குச் செல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். இவ்வாறு கிண்டலாக பதிவிட்டுள்ளார்.



After mocking the RJD for promising to create 10 lakh jobs, the NDA has promised to create 19 lakh jobs in Bihar if elected.



I did not know that 19 was a smaller number than 10. I think I should go back to primary school.