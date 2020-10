மஹா., முன்னாள் முதல்வர் பட்னாவிசுக்கு கொரோனா

புதுடில்லி: மஹாராஷ்டிர மாநில முன்னாள் முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிசுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.



மஹாராஷ்டிர மாநிலத்தின் முன்னாள் முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ், தற்போது பீஹார் பா.ஜ., தேர்தல் பொறுப்பாளராக செயல்பட்டு வருகிறார். கடந்த சில வாரங்களாக பீஹார் சென்ற பட்னாவிஸ், கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று, தேர்தல் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்தார். பீஹாரில் வரும் 28ம் தேதி முதல்கட்ட தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், தற்போது அவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.



இது குறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பட்னாவிஸ் பதிவிட்டதாவது: ஊரடங்கு தொடங்கியதில் இருந்து நான் தினமும் பணியாற்றி வருகிறேன். ஆனால் இப்போது நான் சிறிது நேரம் நிறுத்தி ஓய்வு எடுக்க வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிறார் என்று தெரிகிறது! நான் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு, தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளேன். மருத்துவர்களின் ஆலோசனையின்படி அனைத்து மருந்துகளையும் சிகிச்சையையும் எடுத்துக்கொண்டுள்ளேன். என்னுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் கொரோனா சோதனை செய்துகொள்ளுங்கள். இவ்வாறு அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.



Those who have come in contact with me are advised to get covid19 tests done.

Take care, everyone !