எப்போது வரும் தீர்ப்பு...எகிறுகிறது எதிர்பார்ப்பு!

மேடாகும் ரோடாலே, வீடுகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளும், அதனால் அந்த வீடுகளில் வசிப்போருக்கு உருவாகும் அவதிகளும், தமிழகம் முழுவதும் மக்கள் எதிர்கொள்ளும் பொதுப்பிரச்னையாக மாறியுள்ளது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன், சென்னை அருகேயுள்ள சித்தலப்பாக்கம் பேரூராட்சியில், இத்தகைய பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்கள், நீதிமன்றத்தை அணுகினர்.

இந்த பிரச்னை தொடர்பாக தொடரப்பட்ட, மனுக்களை (W.P. No. 4913 of 2018 & WMP No. 6059 of 2018) விசாரித்த அப்போதைய ஐகோர்ட் தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி மற்றும் அப்துல் குத்துாஸ் ஆகியோரைக் கொண்ட அமர்வு, 'சாலை சீரமைப்புப் பணிகளை கண்மூடித்தனமாக மேற்கொள்வதால், சாலைகளின் உயரம் அதிகரித்து, அஸ்திவாரம் தாழ்வாகி விடுகிறது. இதனால், வீடுகளுக்குள் வெள்ளம் புகுந்து விடுகிறது. ஒவ்வொரு முறை சாலை சீரமைக்கப்படும்போதும், வீட்டின் அஸ்திவாரத்தை உயர்த்த முடியாது' என்று கடுமையான கண்டனத்தைப் பதிவு செய்தது.உடனே அந்த குறிப்பிட்ட சாலையை உயரம் குறைத்து, சீரமைத்துத் தருவதாக ஐகோர்ட்டில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை சார்பில், ஐகோர்ட்டில் பதில் தரப்பட்டது. அதன்படி சீரமைத்தும் தரப்பட்டது.ஆனால் அதற்குப் பின்னும் அதே பாணியில்தான், ரோடு சீரமைப்புப் பணிகள் நடக்கின்றன.

இதற்கு நிரந்தரத் தீர்வு காணும் வகையில், பொதுநல மனுவை சமீபத்தில் தாக்கல் செய்துள்ளது கோயம்புத்துார் கன்ஸ்யூமர் காஸ் அமைப்பு. இந்த பொதுநல மனுவை ஐகோர்ட், விசாரணைக்கு (W.P.No.4248/ 2020) ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது.நீதிபதி கிருபாகரன் தலைமையிலான அமர்வு, இதை விசாரிக்கவுள்ளதால் இதற்கு நிச்சயமாக நல்லதொரு தீர்வு கிடைக்குமென்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சாலை சீரமைப்பு தொடர்பாக, புதிய வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகளை உருவாக்க வேண்டுமென்பதுதான், இந்த பொதுநல மனுவின் பிரதான நோக்கம்.சமீபகாலமாக, உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் போடப்படும் ரோடுகளின் தரம், படுமோசமாக இருப்பதுடன், ஓராண்டுக்குள்ளேயே மீண்டும் கந்தலாகி விடுகின்றன.

பெரும்பாலான ரோடுகள், இரவோடு இரவாக போடப்படுகின்றன. பணி நடக்கும் சாலையின் மேற்பரப்பிலுள்ள தார்ச்சாலையின் அளவைக் குறைத்து, ஜல்லிக்கற்களை அகற்றி (milling / scrapping) மாற்றுவது போன்ற வேலை நடப்பதேயில்லை.இதனால் அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டிய, சில விஷயங்களை பொதுநல மனு கோரியுள்ளது. உள்ளாட்சி அல்லது நெடுஞ்சாலைத்துறை என, எந்தத்துறை ரோடு புனரமைப்புப் பணி மேற்கொண்டாலும், பழைய ரோட்டின் அளவு milling / scrapping செய்து குறைக்கப்பட வேண்டும். இதற்கான செலவுத்தொகையும், ரோடு மதிப்பீட்டில் சேர்க்கப்பட்டு, milling செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட வேண்டும்.சாலையின் உயரம் ஒரு இன்ச் கூட அதிகரிக்கவில்லை என்பதை, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் உறுதி செய்து, சாலைப்பணி நிறைவுச் சான்றை வழங்க வேண்டும் என்பது போன்ற நடைமுறைகளைக் கொண்டு வர, அரசுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட வேண்டுமென்ற நோக்குடன், இந்த பொதுநலமனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மனுவை தாக்கல் செய்த கன்ஸ்யூமர் காஸ் செயலர் கதிர்மதியோன் கூறுகையில், ''ரோடு சீரமைப்புப் பணி, இப்படித்தான் நடக்கவேண்டும் என்பதற்கான, எந்தவிதமான வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகளையும், அரசு இதுவரை உருவாக்காததால், தாறுமாறாக ரோடு வேலை நடக்கிறது. ரோடுகள் மேடாவதால் மக்கள் படும் அவதி பற்றி, எந்த அதிகாரியும் கவலைப்படுவதில்லை. இதுபற்றி பலமுறை அரசுக்கும், அதிகாரிகள் தரப்புக்கும் மனுக்கள் அனுப்பியும், பயனில்லை என்ற நிலையில்தான் இந்த பொதுநலமனுவை தாக்கல் செய்துள்ளோம்,'' என்றார்.நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு வரும் வரை...இவற்றைத் தடுப்பது மக்களின் பொறுப்பு -நமது சிறப்பு நிருபர்-!

Advertisement