மணிப்பூர் முதல்வருக்கு கொரோனா

புதுடில்லி: மணிப்பூர் முதல்வர் பைரோன் சிங்கிற்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.



இந்தியாவில் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 88,14,579 ஆக அதிகரித்துள்ளது. மணிப்பூரில் 21,636 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 18,334 பேர் குணமடைந்துள்ளனர். 218 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.





இந்நிலையில், பா.ஜ.,வை சேர்ந்தவரும், முதல்வருமான பைரோன் சிங்கிற்கு கொரோனா உள்ளது உறுதியாகியுள்ளது. இதனையடுத்து தன்னுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் தனிமைபடுத்தி கொண்டு பரிசோதனை செய்து கொள்ளும்படி டுவிட்டரில் அவர் கேட்டு கொண்டுள்ளார்.





I have tested positive for COVID-19. I request all those who came in close contact with me recently, to self isolate and get tested.