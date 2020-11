ஒரே நாடு, ஒரே அணுகுமுறையை முதலில் அமல்படுத்தட்டும்: பிரியங்கா

பப்பி உங்களாலே எதெல்லாம் முடியாதுன்னு சாக்குபோக்கு சொன்னீங்களோ ஆட்டைய போட்டு உலாத்தினீங்களோ அத்தனையும் இப்போ அரங்கேறி கொண்டிருக்கிறது. GST, KASMIR 370, DEMONETIZATION, CAA, CORNERING CHINA, CURTAIL ON PAK. தேர்ரோரிசம், ENTRY ON UN. என லிஸ்ட் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. அடுத்து ONE NATION ONE ELECTION அதுவும் சாத்தியமாகும். ஆனா அதுவரைக்கெல்லாம் உங்க கட்சி இருக்குமா எனும் ஒரு கேள்வி தான் தொக்கி கொண்டிருக்குது. மொத்த கூடாரமும் திகார் உபாயம் ஆயிட போவுது. நாடு முன்னேற்றத்தை எதிர் நோக்கியுள்ளது அந்த ரபேல் ஜெட் வேகத்திலே.