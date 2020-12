கொரோனா தடுப்பூசி வழங்குவதில் மோடியின் நிலைப்பாடு என்ன?: ராகுல்

புதுடில்லி: கொரோனா தடுப்பூசி வழங்குவதில் பிரதமர் மோடியின் நிலைப்பாடு என்ன என காங்கிரஸ் எம்.பி., ராகுல் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.



மத்திய சுகாதாரத்துறைச் செயலாளர் ராஜேஷ் பூஷன் நேற்று முன்தினம்(டிச.,01) அளித்த பேட்டியில், ‛நாட்டில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி போடப்படும் என்று அரசு ஒருபோதும் கூறவில்லை. அறிவியல் ரீதியான புள்ளிவிவரங்கள் அடிப்படையில்தான் கொரோனா தடுப்பூசி முன்னுரிமை அடிப்படையில் மக்களுக்கு வழங்கப்படும் என அரசு தெரிவித்தது,' எனக் கூறியிருந்தார். முன்னதாக பீஹார் தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது, பிரதமர் மோடி, ‛நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி வழங்கப்படும்,' என்று தெரிவித்திருந்தார்.



கொரோனா தடுப்பூசி விவகாரத்தில் இருவேறு கருத்துகள் எழுந்தது குறித்து காங்., எம்.பி., ராகுல், கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் அவர் பதிவிட்டதாவது: ஒவ்வொருவரும் கொரோனா தடுப்பூசி பெறுவார்கள் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார். பீஹார் சட்டசபைத் தேர்தலில் பேசும்போது, ஒவ்வொருவருக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி இலவசமாகப் போடப்படும் என்று பாஜக அறிவித்தது. இப்போது, ஒவ்வொருவருக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி போடப்படும் என்று ஒருபோதும் கூறவில்லை என்று மத்திய அரசு தெரிவிக்கிறது. உண்மையில், கொரோனா தடுப்பூசி வழங்குவதில் பிரதமர் மோடியின் நிலைப்பாடு என்ன?” எனக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.



