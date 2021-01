ஒரே நேரத்தில் நான்கு வரலாற்று நெருக்கடிகள்; ஜோ பைடன்

வாஷிங்டன்: அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜோ பைடன் , தனது நாடு ஒரே நேரத்தில் நான்கு வரலாற்று நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.



கொரோனா தொற்றால் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் அமெரிக்கா முதலிடத்தில் உள்ளது. அங்கு இதுவரை கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை 2 கோடியை நெருங்கியுள்ளது. மேலும், உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கையிலும் (3.41 லட்சம்) அமெரிக்கா முன்னிலையில் உள்ளது. இதனை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக அந்நாட்டில் தடுப்பூசி போடும் பணியும் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. இந்நிலையில், அமெரிக்க அதிபராக ஜனவரி 20ம் தேதி பதவியேற்க உள்ள ஜோ பைடன், அமெரிக்கா எதிர்க்கொண்டுள்ள நெருக்கடிகள் குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.



இது குறித்து ஜோ பைடன் தனது டுவிட்டரில் பதிவிட்டதாவது: கொரோனா வைரஸ் மற்றும் பொருளாதாரம் முதல் காலநிலை மாற்றம், இன நீதி வரை நமது நாடு ஒரே நேரத்தில் நான்கு வரலாற்று நெருக்கடிகளை எதிர்கொள்கிறது. ஜனவரி மாதத்தில், வீணடிக்க நேரம் இருக்காது. அதனால்தான் நானும் எனது அணியும் முதல் நாளில் நடவடிக்கை எடுக்கத் தயாராகி வருகிறோம். இவ்வாறு அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.



From COVID-19 and the economy to climate change and racial justice — our nation is facing four historic crises at once. And come January, there will be no time to waste. That's why my team and I are hard at work preparing to take action on day one.