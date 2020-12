கேரள கிறிஸ்தவ குழுவினருடன் பிரதமர் மோடி ஆலோசனை

//Guruvayur Mukundan - Guruvayur,இந்தியா 30-டிச-2020 05:04 Sridharan pillai.... When he became the Kerala Governor // கேரள கவர்னர் PS (Personal Secretary) ஸ்ரீதரன் பிள்ளை என்று செய்தி. சரிதானே?