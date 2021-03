3 நாடுகளை முந்தியது இந்திய பங்குச் சந்தை

இது என்ன கம்பாரிசன். ஃப்ரான்ஸ் ஆறாவது இடத்தில், இந்தியா ஏழாவது இடத்தில், ஃப்ரான்ஸ் மக்கள்தொகை 6 கோடி, இந்தியா மக்கள்தொகை 136 கோடி. ஃப்ரான்ஸை விட 130 கோடி மக்கள் அதிகம் கொண்ட நாடு நம் இந்தியா. இப்படித்தான் பெங்களூர் அளவுக்கு இருக்கும் சிங்கப்பூரோடு இந்தியாவை கம்பேர் செய்கிறார்கள். Average income of per inhabitants in 2019 என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் சராசரி தனி நபர் ஆண்டு வருமானம் 40000 யு.எஸ்.டாலர். இந்தியாவில் சராசரி தனி நபர் ஆண்டு வருமானம் 1600 யு.எஸ் டாலர்.அதாவது 25 மடங்கு அதிகம்.