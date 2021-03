காருண்யா நகர் பெயர் நீக்க பழங்குடியின மக்கள் மனு

1). தைரியமான முடுவுகளை ஒரு சிறந்த தலைவரால் மட்டுமே எடுக்க முடியும்.2). அதில் ஒன்று நமது ஜெயலலிதா அவர்கள்.3). இரண்டாவது நமது பிரதமர் மோடி அவர்கள்.4). கருகின வாடை அதிகமாகியது.5). மேலும் சம்பந்தப்பட்ட மனிதர் 1000 ஆண்டுகள் வாழும் மனநிலையில் உள்ளார். தான் மனிதன் மற்றும் மதம் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது என்பதை மறுத்துவிட்டார்.6) மததின் பெயரால் எல்லா மதங்களிலும் இம்மாதிரியான போலி சாமியார்கள் உள்ளனர். 7). மேலும் அவர்களது தலையான குறிக்கோள் பணம் ஒன்றேயாகும்.8). Everything has its own Elastic limit. Beyond that it will try to go out of control. its happening now. Say thanks to our Periyar. நன்றி ஐயா