லடாக் மோதலில் 45 சீன வீரர்கள் இறந்தது உண்மை

சிலநாள் பேச்சு வார்த்தையில் சமாதானமாகி விட்டார்கள்.. தேர்தலுக்காக இருபது ராணுவவீரர்களின் உயிர்பலி முடிந்து விட்டது.. இந்த தேசபக்தி ஈரவெங்காயம் எல்லாம் உங்களுக்கு மட்டும் தான். பிரதமரின் பெருமுதலாளிகளுக்கு இல்லை.. முக்கியமாக, WTO, FDI, Market, Capitalism, Make (Fake) in India, Growth, Removal of Subsidies to Poor, என்று இந்தியாவை தங்கத் தாம்பாளத்தில் வைத்து கூறு போட்டு, வெளிநாட்டு வியாபாரிகளுக்கு விற்று கொண்டிருந்தார்கள்.. மோடிஜி கூட தெளிவாக சொன்னார்.. எல்லை விரிவுபடுத்துவது என்பது பழைய காலம் என்று.. டெண்டர் போட்டு வாங்குங்கள், நாங்கள் விற்க தயார் என்பதை தெளிவாக சொல்லி விட்டார். பார்டர் பத்திரமாக இருக்கும்.. சீனாவுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கி வாய்ப்பு இல்லை. ஆனால் "இந்தியா விற்பனைக்கு" நிற்காமல் தொடரும்.....