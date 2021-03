விருப்ப மனு:தயாராகும் கட்சிகள்-ரெடி ஸ்டார்ட்!

Posted via:

1). கமலினால் பாதிக்கும் முக்கிய மூன்று கட்சிகள் முதலாவது DMK இரண்டாவது காங்கிரஸ் மூன்றாவது கம்னியூஸ்டகள்.2).எந்த காலத்திலும் இந்த தலை கணம் பிடித்த சுயநலவாதியான கமல் ஒரு பெரும் தலைவராக உருவெடுக்க முடியாது. 3).கமலுக்கு கூத்தாடி என்ற தகுதியை தவிர வேறு தகுதி எதுவும் இல்லை. பகல் கனவுகளை விட்டு விடவேண்டும். கமலை நாம் ஊறுகாய் மாதிரி உபயோகித்து கொள்ள வேண்டும் தேவைப்படும் இடங்களை பொறுத்து. பெரிய மேதாவி மாதிரி ஒரு நினைப்பு சினிமாவில் நடித்ததால். 4). வடநாட்டில் ஒரு விவாதத்தின் போது ஸ்மிதிராணி BJP leaderஇடம் வாங்கி கட்டி கொண்டதை பார்த்த போதுதான் கமலின் திறமையை உலகம் முழுவதும் பரவியது.5). சும்மா அப்படியே கட்சியை ஆரம்பிக்கிறது. யாரோ செய்யும் உதவியினால். சத்தியமாக இப்பொழுதும் சொந்த காசில் கட்சியை நடததமாட்டார் ஆண்டவர். கட்சிக்கு ஒரு கொள்கை கோட்பாடு கிடையாது. போட்டோவுக்கு போஸ் கொடுக்கதான் கட்சி. அதுவே தலையான கொள்கை.6). சொல்லப்போனால் ஸ்டாலின் இவரை விட much better person.7). சீமான் இந்த இரண்டு பேரை காட்டிலும் better. நன்றி ஐயா.