திருக்குறள் படித்து வருகிறேன்: ராகுல்

புதுடில்லி: திருக்குறள் படித்து வருகிறேன் என காங்கிரஸ் எம்.பி., ராகுல் டுவிட்டரில் தெரிவித்து உள்ளார்.



டுவிட்டரில் அவர் வெளியிட்ட பதிவு:

திருக்குறள் படித்து வருகிறேன். அதன் கருத்தாழம் என்னை வியப்பில் ஆழ்த்தியது. உங்களின் காதுகள் மூலம் கேட்டு, கவனித்து அதனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என தெரிவித்து உள்ளார்.



Have been reading "Tirukkural”. Am stunned by its depth.



Listening



Through your ears to hear, to listen and to understand.



Is to make gold of grain and golden grain of sand.