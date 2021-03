சரவணனுக்கு எதிராக பா.ஜ., போராட்டம்

மதுரை : மதுரை வடக்கு சட்டசபை தொகுதியில் மாநில பொது செயலாளர் ஸ்ரீநிவாசனை வேட்பாளராக அறிவிக்க கோரி பா.ஜ.,வில் தேர்தல் அலுவலகம் முன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.



தி.மு.க.,வில் சீட் கிடைக்காத அதிருப்தியில் நேற்று பா.ஜ.,வில் இணைந்த திருப்பரங்குன்றம் எம்.எல்.ஏ., சரவணனை வடக்கு தொகுதி வேட்பாளராக பா.ஜ., தேசிய தலைமை அறிவித்தது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து புதுார் பா.ஜ., வடக்கு தொகுதி தேர்தல் அலுவலகம் முன் ஸ்ரீநிவாசன் ஆதரவாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.



புறநகர் மாவட்ட இளைஞரணி நிர்வாகி சங்கர்பாண்டி, மாவட்ட செயலாளர்கள் நாகராஜன், ஹரிகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். பின் நகர் தலைவர் சீனிவாசன் உள்ளிட்டோர் சமாதானப்படுத்தி, தலைமை எடுக்கும் முடிவை ஏற்று செயல்பட வேண்டும் என கேட்டு கொண்டனர். அதையடுத்து தொண்டர்கள் அமைதியாயினர்.



ஸ்ரீநிவாசன் கூறுகையில், ''ஆங்கிலத்தில் ஒரு வாக்கியம் உண்டு தேரிஸ் சிலிப் பிட்வின் தி கப் அண்ட் தி லிப் (there is slip between thecup and the lip). கப் இருக்கும் டீ வாய்க்குள் கொண்டு செல்வதற்குள் எதுவும் நடக்கலாம் என்பது தான் அர்த்தம். எனவே தலைமை உத்தரவை செயல்படுத்தி யாரை வேட்பாளராக நிறுத்தினாலும் வெற்றி பெற வைப்போம். வடக்கில் தாமரை மலர்ந்தே தீரும்'' என்றார்.

