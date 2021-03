லோக்சபாவில் நிறைவேறியது ஜி.என்.சி.டி.டி. மசோதா: கெஜ்ரிவாலுக்கு 'செக்'

புதுடில்லி:' தேசிய தலைநகர் மண்டலம் டில்லி சட்டங்கள் திருத்த மசோதா 2021 இன்று பார்லி. லோக்சபாவில் நிறைவேறியது. இந்த மசோதாவுக்கு முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.



பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின் இரண்டாவது அமர்வில் மத்திய உள்துறை இணை அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி ஜி.என்.சி.டி.டி. எனப்படும் இந்த மசோதாவை மார்ச் 15ல் லோக்சபாவில் தாக்கல் செய்தார். மசோதாவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள டில்லி ஆம் ஆத்மி கட்சி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இந்த மசோதா மக்களின் உரிமைகளுக்கு எதிரானது. மத்திய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் என்றார். இந்நிலையில் இன்று இம்மசோதா லோக்சபாவில் நிறைவேறியது, டில்லி துணை நிலை கவர்னருக்கு கூடுதல் அதிகாரம் வழங்க இம்மசோதா வழி செய்கிறது.



மசோதா நிறைவேறியதையடுத்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் டுவிட்டரில் கூறியது,



மத்திய அரசு கொண்டுவந்துள்ள ஜி.என்.சி.டி.டி. மசோதா டில்லி மக்களுக்கு மிகப்பெரிய அவமதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அது மட்டுமல்ல டில்லி மக்களை ஏமாற்றியுள்ளது பா.ஜ.. என்றார்.

