கடிதம் எழுதுதல் போட்டி மாணவர்களுக்கு அழைப்பு

திண்டுக்கல் : தபால் துறை சார்பில் நடைபெறும் சர்வதேச கடிதம் எழுதும் போட்டியில் பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்கலாம்.இப்போட்டியில் 15 வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள் பங்கேற்கலாம். ''write a letter to a family member about your experience with covid 19' எனும் தலைப்பில் ஆங்கிலம் அல்லது அவரவர் மாநில மொழியில் 800 வார்த்தைகளுக்குள் எழுத வேண்டும்.தேசிய அளவில் 3, தபால்துறை வட்டத்தில் 1 வீதம் படைப்புகள் தேர்வு செய்யப்படும்.சிறந்த

