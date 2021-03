ஜனாதிபதிக்கு நடந்த 'பைபாஸ்' அறுவை சிகிச்சை வெற்றி

புதுடில்லி: டில்லி, 'எய்ம்ஸ்' மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள, ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்துக்கு, இன்று, 'பைபாஸ்' அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக நடந்தது.





ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த், 75, கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் நெஞ்சு வலி காரணமாக, டில்லியில் உள்ள ராணுவ மருத்துவ மனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக அவர், டில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார்.





அங்கு மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு பின், இதயத்தில், 'பைபாஸ்' அறுவை சிகிச்சை செய்துகொள்ள, அவருக்கு டாக்டர்கள் அறிவுரை வழங்கினர். அதன்படி, இன்று (மார்ச் 30) அவருக்கு வெற்றிகரமாக அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும், அவரது உடல்நிலை சீராக உள்ளதாகவும் மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

மத்திய ராணுவ அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங், மருத்துவ குழுவினருக்கு டுவிட்டரில் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.





The President of India, Shri Ramnath Kovind has undergone a successful bypass surgery at AIIMS, Delhi.



I congratulate the team of Doctors for successful operation. Spoke to Director AIIMS to enquire about Rashtrapatiji's health. Praying for his well-being and speedy recovery.