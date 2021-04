தேர்தல் நடத்தும் முறைகளில் மாற்றம் வேண்டும்: சீமான்

ஓட்டுப் போடுவது எலக்ட்ரானிக் முறையில்! இவ்வளவு மக்கள் தொகை இருந்தும் ஒரே நாளில் தேர்தல் முடிகிறது! பின் ஓட்டுக்களை எண்ணுவதில் காலதாமதம் ஏன்? ஓட்டு போடும் இயந்திரங்களை எண்ணுவதற்கு முன் மூட்டை கட்டி வைக்கும் முதல் நாடு இந்தியாவாகத்தான் இருக்கும்! சீமான் சொல்வது முற்றிலும் சரி! அமெரிக்காவில் செவ்வாய்க்கிழமை கிழமைகளில் மட்டுமே தேர்தல். அன்று இரவே முடிவு அறிவிப்பு! ஓட்டு எந்திரத்தை மூட்டை கட்டி வைப்பதால் தான் அது யார்யார் வீட்டில் எல்லாமோ எங்கெல்லாமோ கண்டு பிடிக்கப்படுகிறது! ஒரு மாநிலத்தின் தேர்தல் முடிவுகள் மற்ற மாநிலத்தின் முடிவுகளைப் பாதிக்கும் என்பதை விட தாமதம் ஊழலுக்கு வழி வகுக்கும்! இதை சீமான் சொன்னால் என்ன? வேறு யார் சொன்னால் என்ன? Delay breeds corruption! It is absolutely true! Instead of taking sides or name calling, support someone who talks about the issue and try to understand the fact behind it! We are all victim of Indian politicians! Got divided and fighting among ourselves! Without a common interest or joining hands together in correcting important issues such this, it will be difficult to move India forward!