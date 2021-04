உ.பி., முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்-க்கு கொரோனா உறுதி

கொரோன சாதி, மதம், இனம், தோல் வர்ணம், பாலினம் பார்ப்பதில்லை. யாவரும் கவனமாக இருப்போம். Prevention is better than cure, fits extremely well in this case. யாவரும் குணமடைய வேண்டும். பாகுபாடின்றி விழிப்புடன் ஒருவருக்கொருவர் உதவுவோம்,