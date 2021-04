தேர்தல் பிரசாரத்தை ரத்து செய்க: ராகுல்

புதுடில்லி: கொரோனா பரவல் காரணமாக தேர்தல் பிரசாரத்தை ரத்து செய்துள்ள காங்., எம்.பி., ராகுல், இது தொடர்பாக மற்ற கட்சி தலைவர்களும் ஆலோசிக்கும்படி, கட்சி தலைவர்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்து உள்ளார்.



இந்தியாவில், கொரோனா பரவல் நாளுக்கு அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில், 2.61 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா உறுதிபடுத்தப்பட்டு உள்ளது.



இந்நிலையில் காங்., எம்.பி., ராகுல் டுவிட்டரில் வெளியிட்ட பதிவில் கூறி உள்ளதாவது:

கொரோனா சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு, மே.வங்கத்தில் எனது தேர்தல் பிரசாரத்தை ரத்து செய்துள்ளேன். தற்போதுள்ள சூழ்நிலையில், மிகப்பெரிய அளவில் கூட்டங்களை நடத்துவதால் ஏற்படும் விளைவுகள் குறித்து அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் சிந்திக்க வேண்டும்.

In view of the Covid situation, I am suspending all my public rallies in West Bengal.



I would advise all political leaders to think deeply about the consequences of holding large public rallies under the current circumstances.