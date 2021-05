மின்னணு இயந்திரங்களில் முறைகேடு செய்ய முடியாது: சத்யபிரதா சாகு

இரண்டு பொதுத்துறை நிறுவனங்களிடம் இருந்து தேர்தல் கமிஷன் வாங்குனது 20 லட்சம் வாக்கு இயந்திரங்களாம். ஆனால் இரண்டு பொதுத்துறை நிறுவனங்களும் தனித் தனியே தேர்தல் கமிஷனுக்கு விற்றது மொத்தம் 40 லட்சம் வாக்கு இயந்திரங்களாம்.. இரண்டு நிறுவனங்களிடமும், தேர்தல் கமிஷனிடமும் தனித் தனியாக RTI மூலம் பெற்ற தகவல் இது.. ஆக, பாக்கி இருவது லட்சம் வாக்கு இயந்திரங்கள் எங்கே? கேட்டா ஒனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு மோடி மூஞ்சை பாக்க போறே..2010 ஆம் வருடம் ஹரிபிரசாத் (கம்ப்யுட்டர் செக்யூரிட்டி நிபுணத்துவம் உள்ளவர்) , அலெக்ஸ் ஹால்டர்மேன் (கம்ப்யுட்டர் சயன்ஸ் பேராசிரியர், மிச்சிகன் யூனிவர்சிட்டி) & ராப் காங்ரெய்ப் (ஹங்கேரி நாட்டு ஹேக்கர்) எனும் மூன்று பொறியாளர்கள் குழு தனக்கு ஒரு இயந்திரத்தை தாருங்கள் நிரூபிக்கிறோம் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார்கள். ஹரிபிரசாத் வேண்டுகோள் கண்டு கொள்ளப்படவே இல்லை. ஆனால் ஹரிபிரசாத் திடீரென ஒரு நாள் பத்திரிக்கையாளர்கள் முன் தனது குழுவுடன் எந்திரத்தை கொண்டு வந்து வாக்குகளை மாற்ற முடியும் என்று நிரூபித்தார். உடனே அவர் கைது செய்யப்பட்டார். தேர்தல் ஆணையம் அவர் மீது, 'எந்திரத்தை திருடி விட்டதாக' வழக்கு பதிவு செய்து உள்ளே தள்ளியது. ஆனா இயந்திரத்தை வெளியில் இருந்து இயக்கமுடியும் என்பதை நிரூபித்தார். கோர்ட்டை காட்டி பயமுறுத்தி அதை பத்தி யாரையும் பேசவிடலை.. 2019 ஆம் ஆண்டு தேர்தலின் போது இதே ஹரிபிரசாத் தேர்தலுக்கு முன் கொடுத்த பேட்டியில் சொன்னது, "It has to be 100 percent secure and transparent. This is what I have to say. So, I, even today, when the EC is claiming that they’re secure, I say, “Make it transparent so that you can shut down people like Hari Prasad.” Make the entire architecture . Put all the steps. Let the people question you. If at all you’re wrong. That’s called transparency. Secrecy is not a process of securing democracy. Ballots have to be secret, not the process."