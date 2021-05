ஏப்.,24 முதல் தடுப்பூசிக்கு முன்பதிவு துவக்கம்; 18 வயதை கடந்தவர்கள் பதிவு செய்யலாம்

இது வேஸ்ட் and வெத்து வேட்டு விளம்பரம்.இரண்டாவது டோஸுக்கே out of stock என்கிறார்கள்.இதில் 18+வயதினருக் கு மே 1 இல் இருந்துதடுப்பூசியாம்.சரியாக திட்டமிடாத மத்திய,மாநில அரசுகள் இடையில் மக்களின்அவதி கள்.இப்படியிரு ந்தால் கரோண இரண்டாம் அலை மக்களின் உயிரோடு பயமின்றி பயங்கர கோரத்தாண்டவம் ஆடும் என்பதில் துளியும் ஐயம் இல்லை. அரசு