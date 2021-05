கொரோனா பரவல்: முதல்வர்களுடன் இன்று மோடி முக்கிய ஆலோசனை

புதுடில்லி: கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில், தற்போதைய சூழ்நிலை குறித்து பிரதமர் மோடி இன்று(ஏப்., 23) முக்கிய ஆலோசனை நடத்த உள்ளார். மேலும் கொரோனா பரவல் அதிகம் உள்ள மாநில முதல்வர்களுடனும் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார்.

இந்தியாவில், கொரோனாவின் 2வது அலை வேகமாக பரவி வருகிறது. நேற்று மட்டும், இதுவரை இல்லாத அளவாக 3.14 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா உறுதிபடுத்தப்பட்டு உள்ளது. நேற்று முன்தினம் நாட்டு மக்கள் இடையே உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி, ''கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதில், ஊரடங்கு கடைசி ஆயுதமாகவே இருக்க வேண்டும். மக்கள் கட்டுப்பாட்டுடன் நடந்துகொண்டால், ஊரடங்கு தேவையில்லை.



நாட்டின் அனைத்து மக்களுக்கும் தடுப்பூசி போட, நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 'மருத்துவமனைகளில், படுக்கைகள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன; மருந்துகள், ஆக்சிஜனுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படாது. பொருளாதாரம் பாதிக்காத வகையில், வைரஸ் பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடரும்,'' என தெரிவித்தார்.



இந்நிலையில், பிரதமர் மோடி டுவிட்டரில் வெளியிட்ட பதிவில் கூறி உள்ளதாவது: கொரோனாவினால் ஏற்பட்டுள்ள சூழ்நிலை குறித்து உயர்மட்ட குழுவுடன் இன்று வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் ஆலோசனை நடத்த உள்ளேன். இதனால், நாளை, நான் மே.வங்கத்திற்கு செல்லவில்லை. இவ்வாறு அந்த பதிவில் தெரிவித்து உள்ளார். இதற்கிடையே கொரோனா பரவலால் அதிகம் பாதித்துள்ள மாநில முதல்வர்களுடன் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார்.





Tomorrow, will be chairing high-level meetings to review the prevailing COVID-19 situation. Due to that, I would not be going to West Bengal.