அரசியல் பணியை ஒதுக்கி மக்களுக்கு உதவுங்கள்: ராகுல் வேண்டுகோள்

புதுடில்லி: காங்., நிர்வாகிகள், அரசியல் பணியை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு மக்களுக்கு உதவ வேண்டும் என காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் வேண்டுகோள் விடுத்து உள்ளார்.



இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் அவர் பதிவிட்டு உள்ளதாவது: சிஸ்டம் தோல்வி அடைந்துவிட்டது. எனவே, மக்களின் நலனை பற்றி இந்நேரம் பற்றி பேசுவது தான் முக்கியம். தற்போதுள்ள பிரச்னையில், பொறுப்பான குடிமக்களை நாட்டிற்கு தேவைப்படுகின்றனர். காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள், அரசியல் பணியை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு, மக்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். அவர்களின் வேதனையை குறைக்க வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். இது தான் காங்கிரஸ் குடும்பத்தின் தர்மம். இவ்வாறு ராகுல் பதிவிட்டு உள்ளார்.



'System' failed, so it's important to do Jan ki baat:



In this crisis, the country needs responsible citizens. I request my Congress colleagues to leave all political work- just provide all help and ease the pain of our countrymen.



This is the Dharma of the Congress family.