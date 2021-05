பெருவாரியான மண்டலங்களில் திமுக முன்னிலை

தமிழக மக்கள் இந்த இரு திராவிட கட்சிகளின் பெரும் சாபத்திற்கு ஆளாகி அவர்களிடமே சரணடைந்து விட்டார்கள் என்பதையே இந்த தேர்தல் முடிவு படம் பிடித்து காட்டுகிறது அன்று அரசியல்வாதிகள் சொறிஞ்சு பார்த்தல் தான் தூக்கம் வரும் என்ற நிலை மாறி அத்தனை தொண்டர் குண்டர் படையும் கட்டுமர பாணி தோணியில் பயணிக்க வேண்டும் என உற்சாகமா சொறிஞ்சு பார்த்துகிட்டே களமிறங்கிட்டாங்க என்பதையே இது காட்டுகிறது. எனவே மத்திய அரசின் பொறுப்பு பன்மடங்காகி மக்களையும் தமிழகத்தையும் இந்த குண்டர் படைகளிடமிருந்து பாதுகாக்க பெரும் பிராயச்சித்தம் பண்ண வேண்டும். பிஜேபி யின் அஸ்திரங்க கூர் தீட்ட பட வேண்டும் என்பதோடு பிரயோக யுக்திகளும் மாறுபட வேண்டும். உங்கள் அத்தனை உழைப்பும் கேவலம் இந்த பெரும்பான்மையான லஞ்ச ஊழல்வாதிகளிடம் இருக்குமிடம் தெரியாமலா பண்ணி விட்டது. அந்த அளவிற்கு இங்கு மக்கள் புரையோடி போயி விட்டார்கள் என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை. BJP SHOULD PUSH FOR A RADICAL CHENGE IN TAMILNADU & NO OPTION LEFT OUT.